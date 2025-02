Sense números pel pressupost

Creado: Actualizado:

El pacte a quatre que va pujar a Alfredo Clua a l’alcaldia de Cambrils i que enfonsava les opcions de revàlida d’Oliver Klein va evidenciar ahir les seves esquerdes i deixa un govern en minoria. A les portes d’aprovar un pressupost pel 2025, la matemàtica dels pactes es posa més complicada que mai i s’obre el camí a un possible canvi de govern.

Oliver Klein, majoria a l’oposició, no ha amagat en els darrers mesos la seva disconformitat amb l’actual executiu. Amb el suport del PP i de Vox, només necessitaria sumar al seu excompany Enric Daza per fer caure el lideratge d’Alfredo Clúa. En aquests moments, es desconeix si Daza continuarà vinculat al grup de Junts o si passarà a ser un no adscrit.

Tota conjuració queda subjecta també a la decisió de les dues regidores de Junts, Laura Mellau i Teresa Recasens, que poden decidir acompanyar al seu portaveu a l’oposició. Així, una hipotètica unió del Nou Moviment Ciutadà amb Junts i el PP seria suficient per a tirar endavant una moció de censura.

De moment, sembla que Klein optarà pel desgast i l’espera. A l’altra banda, al govern municipal no li donaran els números per a res, toca buscar socis. Aquesta urgència només va ser plantejada ahir pel regidor en solitari d’En Comú Podem, Jordi Barberà.

El dels comuns va ser protagonista de la darrera crisi del govern cambrilenc, quan durant el passat estiu mostrava reticències amb els seus companys del pacte i amenaçava en deixar-los en minoria. Ara, Barberà assegura que és moment d’iniciar una roda de contactes per desbloquejar el pressupost. A l’altre costat hi ha dos grups a les seves antípodes ideològiques, Vox i PP. i un Nou Moviment Ciutadà que no vol saber res de l’actual govern. Els números son, si més no, complicats.