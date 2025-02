I Hitler... era comunista

Creado: Actualizado:

El feixista Elon Musk, l’home més ric del món, feixista i promotor dels feixistes europeus, va entrevistar a la seva xarxa X, el dijous 9 de gener de 2025, Alice Weidel, líder d’Alternativa per Alemanya (AfD), l’únic partit, segons Musk, que pot «salvar Alemanya».

És curiós com la destrossa per a Alemanya i Europa que suposaria l’arriba dels hereus de Hitler al poder és qualificada com a salvació, un terme més religiós que polític en concordança amb les maneres majoritàries de l’extrema dreta racista europea dels darrers decennis, que és, malgrat ho negui, absolutament religiosa, i no em refereixo només a cristiana, tot i que també.

Però abans de parlar de l’entrevista, vull recordar dos temes importants. El primer, que l’AfD va ser creada el 2013 per economistes neoliberals com Bernd Lucke, qui va abandonar el partit el 2015 en mans d’un sector ultradretà, ultranacionalista i islamòfob comandat per Jörg Meuthen i Frauke Petry, el primer dels quals va renunciar a la presidència de l’AfD, el 2022, perquè el partit havia evolucionat tant a la dreta que, segons ell, tenia intencions totalitàries.

El segon, que el portal d’investigació Correctiv va descobrir que els diputats de l’AfD Roger Beckamp i Lena Kotré van participar en una reunió a Suïssa amb grups neonazis violents com Junge Tat (Acció Jove), Schweigersöhne (Fills del Silenci) o Blood and Honour (Sang i Honor) i diversos empresaris per parlar del «Pla Mestre» per expulsar d’Alemanya milions de persones en aplicació de les teories de la «reemigració».

Aquesta, però, no ha estat l’única reunió d’aquest partit amb organitzacions explícitament nazis i, per això, prohibides en molts estats europeus, sobretot a Alemanya. Alice Weidel és l’actual líder d’AfD i en l’entrevista de Musk va deixar anar, sobretot, crítiques contra Angela Merkel, a qui va acusar d’arruïnar Alemanya i de ser una governant ridícula per a un «gran país».

Weidel va recitar el programa de la ultradreta parlant contra l’escola pel seu «rendiment molt pobre» perquè només s’hi fan «estudis de gènere»... I evidentment, la immigració va ser el tema central de l’entrevista i aquí Musk va afirmar que «hi ha una agenda molt d’esquerres a tots els estats d’Occident sobre aquest tema».

Ara bé, la frase més, diguem-ho així, curiosa de Weidel va ser quan va afirmar que «Hitler era comunista. No era un conservador». Curiós que l’obligat rebuig del nazisme expressat públicament tingués aquesta forma i no es referís a l’intent d’extermini dels pobles jueu i gitano, de sindicalistes, comunistes, homosexuals, anarquistes i qualsevol que no fos part del projecte ari de dominació absoluta sense cap mena d’oposició. Curiós...

O no tan curiós si ens fixem en qui és Weidel i assumim les nostres pròpies paraules en el sentit que l’objectiu màxim de l’actual extrema dreta mundial, amb Elon Musk situat en posició destacada, és fer front a la crisi que el capitalisme de començament del XXI ha patrocinat amb més receptes neoliberals.

Per als neoliberals, l’objectiu és acabar amb l’Europa social, avui en retirada però encara amb conquestes socials inimaginables en llocs com els EUA. Avui, gràcies al racisme que atia la locomotora feixista arreu del continent, als amos del món com Musk els sembla possible desmuntar els darrers bastions encara no rendits a les seves ordres, perquè ells veuen la humanitat que som totes i tots només com a súbdits o com a esclaus i cap a allà ens volen portar.

Elon Musk busca desestabilitzar la Unió Europea per destruir les restes de l’estat del benestar de què encara gaudim les i els europeus, tot i que en alguns llocs només n’hem vist les escorrialles. I ho vol fer eliminar la sanitat i l’escola públiques, els serveis socials, les jubilacions i tot el que tenim perquè ho mereixem, perquè som humans i ens estimem la vida, perquè és possible que existeixi i segles de lluita obrera i sindical ens ho han donat, ens ho hem donat.

Aquest és el seu objectiu. El mateix que tenen cada un dels partits neofeixistes que manen o són a punt de manar arreu del continent, uns partits que reben els vots majoritàriament de la classe obrera que pateix les constants retallades dels neoliberals instal·lats en el poder a en opcions conservadors, democratacristianes o socialistes però que en votar l’extrema dreta es posa la corda al coll.

Perquè els ultres del racisme són, sobretot, neoliberals i busquen fer tabula rasa de qualsevol dels drets que ara tenim. Ens ho ha explicat molt bé Milei a Argentina, i tot i això els i les treballadores el van votar; ara es lamenten per veure com no hi ha metges, no hi ha cap mena de seguretat vital i les jubilacions són a punt de desaparèixer.

Els neoliberals feixistes d’avui no creuen en l’estat com a garantia de res que no sigui els seus privilegis de classe, amb violència si cal, i en això es diferencien dels feixistes de principi del segle XX. És per això que la líder d’AfD acusa Hitler de «comunista», perquè el seu partit defensava, per als que anomenava aris, una vida millor en què el mercat no fos l’únic regulador de les relacions econòmiques humanes.

Ja sabem que això no deixava de ser una cortina de fum per acabar amb les esquerres que sí creien en un repartiment igualitari dels diners i dels drets, perquè en el fons el feixisme no deixava de ser l’espantall que ensenyava el capitalisme quan veia que se li podia acabar el bròquil.

Ara, però, el primer que ensenyen els nous feixistes és una economia ultraliberal en què res no estigui garantit i la vida de tothom, menys dels ultra-rics, sigui un patiment constant per tot, una vida de merda de què culpen i continuaran culpant, quan encara sigui de més merda si arriben a guanyar, els immigrants, els actuals jueus-comunistes-gitanos-etc. Ho tenen ben estudiat i colles de criminals els fan costat i milions d’indigents mentals els voten. I aquí no cal que digui quin es el partit que lloa, aplaudeix, es reuneix i vol ser com l’AfD...