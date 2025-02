Stuttcat celebra el seu 15è aniversari

Creado: Actualizado:

L’ 1 de febrer, el Casal Català de Stuttgart, més conegut com el Stuttcat, va celebrar el seu 15è aniversari des de la seva fundació. Es tracta d’una fita important i de transcendència especial per a la comunitat catalana resident a la capital de l’estat alemany de Baden-Württemberg.

Tal com assenyala la ressenya de la pàgina web del Casal, «el propòsit de l’associació és fomentar i promoure la llengua i la cultura catalana, així com el manteniment de les relacions entre totes les persones que estan interessades en l’idioma, la cultura i la forma de vida catalans a totes les seves variants i a tot arreu de la seva àrea de distribució, en particular, encara que no exclusivament, a Stuttgart i la seva regió».

Aquest objectiu s’aconsegueix a través de «la cooperació entre totes les persones i institucions que donen suport a les activitats d’aquesta associació, en particular a través d’esdeveniments, com ara conferències sobre estudis regionals, esdeveniments infantils, excursions i la celebració de les festes tradicionals».

Però, a banda d’aquest vincle català emotiu amb Alemanya, hi ha un protagonisme polític rellevant que s’estén de manera especial a través dels 4 Motors per a Europa que reuneix les regions de Catalunya i Baden-Württemberg, juntament amb la italiana Lombardía i la francesa Ródano-Alpes, i els grups de treball dels quals tenen com a objectiu promoure els sectors econòmics competitius d’aquestes regions en el context global de la Unió Europea.

En aquest sentit, Stuttcat també contribueix al reforçament de la presència del talent català mitjançant l’organització de trobades entre professionals catalans que operen a Alemanya en sectors tecnològics capdavanters ja sigui a través d’empreses oriundes o conjuntes amb els seus col·legues alemanys.

Stuttcat és una de les comunitats catalanes, entre les més de cent existents arreu del món, reconegudes pel Govern de la Generalitat de Catalunya, i també se serveix de les prestacions consulars que ofereix el Consolat General d’Espanya a Stuttgart entre les quals figuren com a més recents el dipòsit del vot en urna a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya el maig de l’any passat, o al Parlament Europeu al juny.

Fins a 3.580 catalans figuraven com a inscrits al CERA (Cens electoral d’espanyols residents absents que viuen a l’estranger) de la demarcació consular de Baden-Württemberg, entre ells nombrosos catalans originaris de municipis a què arriba Diari Més.

L’anunci de la celebració d’aquests primers 15 anys de vida de Stuttcat posa un èmfasi especial en el seu caràcter d’esdeveniment intergeneracional i per a tots, des dels que van fundar el Casal fins als nouvinguts, passant per tota la resta. Gairebé, m’atreviria a dir, parafrasejant el missatge que el recordat poeta i escriptor reusenc Xavier Amorós ens va deixar als poemes d’Enyoro la terra.

Felicitacions, Stuttcat!