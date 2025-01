Un any encarrilat, un any ple de reptes

Creado: Actualizado:

Ho deia en el meu discurs de felicitació de la nova entrada d’any i ho continuo mantenint. El 2025 serà un gran any per Cambrils. Tenim dotze mesos al davant amb molta feina per fer i moltes ganes de poder dur-la a terme. Malgrat que hem dedicat bona part del primer tram del mandat a gestionar problemes estructurals de fa anys, els resultats de la planificació ja comencen a ser evidents. Ens espera un any amb grans projectes que començaran a caminar després de molt de temps encallats.

Tot i que ja estem acostumats a llegir articles d’opinió apocalíptics i catastrofistes sobre la situació del municipi, nosaltres continuem endavant amb compromís, força i sobretot amb ganes d’executar els projectes previstos en el Pla d’Acció Municipal. Ho fem amb positivisme, compromís i instint de servei públic, defugint dels discursos fatalistes que acusen l’actual equip de govern de comprometre greument el futur del municipi. Totes les opinions són lícites, però sovint cal ser curosos amb determinades afirmacions. Nosaltres som més partidaris de mirar les dades i defugir d’afirmacions i discursos tan fatalistes.

Com deien els romans, acta non verba, és a dir, fets i no paraules. Hem iniciat el 2025 amb la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, per donar el tret de sortida, ara sí, del projecte del TramCamp. Un projecte que transformarà la fisonomia del municipi, fomentarà una mobilitat més sostenible i ens ajudarà a vertebrar encara més Cambrils i el conjunt del territori.

Com bé sabeu les prioritats més urgents d’aquest govern passaven per executar millores reals en l’estat dels carrers i la neteja. Dos problemes que no han sorgit del no-res, sinó que fa anys que arrosseguem i pels quals calien solucions reals. La inversió d’aquest equip de govern en aquest any i mig de mandat en millorar l’asfaltatge dels carrers arriba gairebé als 600.000 euros mentre que la inversió durant els quatre anys del darrer mandant no va arribar als 80.000 €. I els ciutadans, al final, el que volen són fets i no paraules.

La neteja és també prioritària. Sabem que és una de les principals preocupacions dels veïns i no hi podem estar més d’acord. Sabem que sovint ha generat queixes i inconvenients, per aquest motiu estem treballant en el nou conveni amb Secomsa que contemplarà millores destacables i que s’han elaborat després de l’escolta activa que hem fet a través de les queixes dels veïns però també amb els seus suggeriments.

El mateix estem fent amb el servei de la recollida de residus a domicili dels barris de Vilafortuny i el Molí de la Torre del qual s’estan avaluant les dades per ben aviat poder oferir algunes novetats.

I no vull acabar sense mencionar altres projectes que aquest 2025 seran una realitat com el Mercat de la Vila, la Casa de la Festa, la finalització de l’avinguda Baix Camp, l’asfaltatge del carrer Orquídies, o l’execució de la primera fase del projecte de l’Auditori, entre d’altres.

Un any ple de reptes i d’oportunitats per fer de Cambrils aquell municipi que volem.