El Priorat torna a existir per la Generalitat

Un Govern que actua amb sentit de país, prioritzant cadascú dels seus territoris. El dia a dia del Govern Illa així ho demostra, i els fets en són la prova. També al Priorat. Si fa uns mesos deia en aquestes pàgines “El Priorat existeix, i existirà”, ara ja podem constatar com el Govern Illa s’ha posat fil a l’agulla.

Ens agradaria començar per algunes accions que s’han dut a terme en els darrers mesos que donen resposta a allò que ens transmetien cellers, cooperatives, ciutadans i ciutadanes o petites empreses. Aquesta darrera setmana van començar els treball per portar aigua des de l’Ebre fins a l’embassament dels Guiaments que garantir, precisament, el regadiu de la comunitat de regants del Baix Priorat que aplega cinc municipis: els Guiamets, Tivissa, Mora la Nova, García i el Masroig.

Unes obres necessàries perquè afecten el subministrament d’un bé essencial com és l’aigua, que compten amb un pressupost de quasi 6 milions d’euros, que donen resposta a la greu sequera que pateix la comarca des de fa temps i que han d’acabar abans de què tanquem l’any.

És una acció puntual? Una obra aïllada? En absolut. És una política decidida, constant, i valenta per garantir que tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, també els que viuen a les comarques de l’interior, tinguin assegurats uns serveis i equipaments dignes. A tot arreu, ja sigui a les grans capitals com al darrer mas, del darrer poble petit de la demarcació.

Per primer cop en molts anys veiem a un Govern (el de Salvador Illa) que actua amb determinació i celeritat al Priorat. Durant molts anys tan sols havíem escoltat bones paraules i promeses que s’enduia el vent. Ara és diferent. Per això cal posar en valor la decisió del president Illa d’invertir més de 70 milions d’euros per resoldre el problema de la falta d’aigua del Priorat.

És de justícia i amb sentit de país. Passem de promeses d’altres partits polítics a política útil i tangible. I sí, impulsat pel PSC, per inferiors resultats electorals al Priorat que en altres nuclis del Camp de Tarragona. Perquè un Govern ha no ha d’actuar per càlcul electoral, promeses volàtils o per estratègies polítiques de curta volada sinó, com deia a l’inici, amb sentit de país.

I no acaba aquí la cosa. També aquests dies el Govern ha anunciat que el Priorat rebrà quasi 10 milions d’euros de la nova convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (el PUOSC), o sigui, més del doble d’inversions en relació a la darrera convocatòria del Govern d’ERC. El doble! Gràcies a aquests recursos cada poble de la comarca, fins els més petit, rebrà -com a mínim- 400.000 euros per poder dur a terme les accions que consideris més urgents i necessàries per atendre les necessitats de la seva ciutadania.

Sabem que no hi ha res pitjor en política que prometre el que després no es podrà complir creant falses expectatives (i en el passat recent, els Governs de Junts i d’ERC se’n van fet un tip d’això), però també sabem que recuperant els valors que han construït Catalunya: el treball, la determinació, la constància, etc. i amb un Govern amb les idees clares i el timó ferm en la direcció adequada podem tornar a posar el país en la senda del progrés.

I això, que val per als grans nuclis de població de les àrees metropolitanes de Barcelona o Tarragona, val també per a comarques com el Priorat que són identitat, són una realitat de la que estem orgullosos i que, especialment, són futur.