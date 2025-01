Tarragona, projecte i somni

Creado: Actualizado:

El projecte republicà a Tarragona és fort i té un immens equip humà al darrere que sobrepassa les mateixes costures d’Esquerra. Treballem per una ciutat cohesionada i sostenible, que s’estima a si mateixa i que s’estima el seu país. Aquestes paraules són fruit d’una reflexió dialogada amb la ciutat, feta amb els anys i mirant el futur amb molta ambició i optimisme.

Defensem cohesionar Tarragona per resoldre el seu problema més profund: les desigualtats cristal·litzades geogràficament, la seva fragmentació social, econòmica i nacional. En un recent estudi al qual vaig participar com a sociòleg per la URV, constatàvem que Tarragona és la segona ciutat amb els barris més desiguals de Catalunya!

I això té efectes nocius. Per exemple en l’escola, que en recollir la realitat del barri, rema a contracorrent per a generar igualtat d’oportunitats i no reproduir les desigualtats de partida. Les expectatives vitals, laborals i de salut de la canalla dependran molt de la zona on hagi tocat viure. Quelcom que no és ni just ni eficient!

Aquesta dispersió urbana suposa també un alt cost econòmic. Netejar els carrers, recollir les escombraries, patrullar la via pública o oferir serveis a la gent gran és molt més car si hem d’invertir més gasoil i més temps. Pagar més per uns serveis que no estan a l’altura!

La ciutat necessita cultivar un sentiment de pertinença compartit de Centre a Nord i de Llevant a Ponent. Generar espais de trobada, vincles i referents farà més fàcil interpel·lar-nos per batallar els objectius en comú, des del dia a dia fins als grans reptes de ciutat!

Hem de fer de les carreteres que ens separen avingudes pels vianants, de les persianes abaixades comerç de proximitat, dels pisos turístics habitatge per la gent, dels grans locals abandonats casals per la gent gran, dels edificis en desús biblioteques pel jovent i de les idees i el talent, treball. És per això que cal arremangar-se en tots els fronts en favor d’una sola Tarragona, diversa i forta!

Altrament, l’emergència climàtica obliga a fer canvis de gran importància. Tarragona, com a capital del Camp, ha de liderar el territori en això de posar les persones al centre de totes les seves polítiques i descarbonitzar la vida urbana, des de la mobilitat fins a la indústria. El model de Tarragona ha d’apuntar cap a una vida saludable i una economia verda, plena de futur i lliure de fums!

Per això, el llegat republicà que s’ha trobat l’equip de govern actual implica una transformació de la ciutat amb mirada llarga. Tots els grans projectes que hi ha en marxa deuen la idea i el finançament a aquella prolífica etapa republicana del mandat anterior, de la qual vaig tenir la sort de formar-ne equip amb l’alcalde Ricomà. Vam situar Tarragona com la segona ciutat amb més obtenció de fons europeus Next Generation de tot Catalunya!

Peonitzacions, xarxes de mobilitat sostenible, transport públic, biblioteques, habitatge assequible... Totes aquestes accions tenen en la cohesió de Tarragona i la sostenibilitat el seu fil conductor. Avançar en una Tarragona per a les persones, amb un centre fort, uns barris ben lligats i molta més anella verda!

El nostre és un projecte obert, té valors i emana d’un ideal. Una Tarragona dibuixada entre totes i tots perquè és de totes i tots, no de cap elit, ni cap empresa, ni de cap cognom; de la seva gent, de les tarragonines i els tarragonins. Com en aquell cèlebre eslògan que és alhora projecte, lluita i somni: Tarragona és teva, Tarragona ets tu!