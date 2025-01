Connectivitat ferroviària per al Camp de Tarragona: horaris i abonaments insuficients

Creado: Actualizado:

Darrerament, el President del Govern de l’Estat sembla mostrar preocupació per les persones que som usuàries del transport ferroviari. Li recomanem, però, que abordi cada problemàtica de manera específica, sense barrejar naps i cols. Així, volem posar de manifest algunes patologies cròniques que patim com a usuaris, les quals continuen sense solució a causa de la burocràcia administrativa o la ineficiència dels gestors i operadors estatals.

Les possibles alternatives han estat presentades com a propostes al Parlament, però temem que el desenllaç sigui similar al de fa pocs dies. El PSC s’abstingué en exigir a l’Estat i a ADIF que facin públic l’informe tècnic, adjudicat per uns 1,5 MEUR, sobre l’estat de l’amfiteatre romà, necessari abans de l’inici de les obres del tercer fil engegades a l’octubre. També s’entesta a no activar un nou aparcament de baix cost a l’estació del Camp de Tarragona en uns terrenys cedits per la Secuita.

Horaris inadequats

Ara, la connexió ferroviària d’alta velocitat entre Camp de Tarragona i Barcelona, operada per RENFE, presenta diverses limitacions que dificulten una mobilitat eficaç, sobretot per als viatgers que es desplacen per motius laborals o acadèmics.

Pel que fa a la freqüència de serveis, en sentit nord cap tren no arriba a Barcelona abans de les 8 h del matí, fet que impedeix l’accés en un horari adequat per iniciar la jornada laboral o acadèmica. En canvi, la via d’alta velocitat entre Camp de Tarragona i Barcelona roman lliure de trànsit de combois de viatgers entre les 7 i les 8 h, una oportunitat per millorar la connectivitat en aquest horari clau.

Abonaments restringits

Pel que fa a l’operativa d’abonaments, les usuàries i usuaris hem detectat pràctiques que ens limiten l’accés. Així, RENFE restringeix el nombre de places disponibles en la modalitat d’abonament, perjudicant els viatgers habituals entre Camp de Tarragona i Barcelona. Aquesta situació genera paradoxes: hi ha combois que figuren com a complets per als abonats, però que, a la pràctica, disposen de places lliures si els bitllets es compren fora de l’abonament.

Per tot això, des de Junts per Catalunya hem instat la Generalitat perquè sol·liciti a l’Estat nous serveis entre Camp de Tarragona i Barcelona, amb l’objectiu que els viatgers de la segona àrea metropolitana de Catalunya puguin arribar a Barcelona abans de les 8 h per la via d’alta velocitat, un horari adequat per iniciar la jornada laboral o acadèmica.

També els hem demanat que exigeixin a l’Estat que RENFE no limiti l’accés a places per als usuaris d’abonaments mentre existeixi disponibilitat de seients en el mateix comboi, sobretot als trajectes d’alta velocitat entre Barcelona i Camp de Tarragona, Figueres-Vilafant, Girona i Lleida-Pirineus. La priorització d’abonats en combois amb places disponibles fomentaria l’ús del transport públic i milloraria la confiança en el servei ferroviari.