La irresponsabilitat, segons Junts-VOX-PP

Creado: Actualizado:

Aquest mitjà publicava a principis de mes una notícia en la qual jo mateixa, com a diputada socialista al Congrés, explicava que els més de 181.000 pensionistes que tenim a les comarques tarragonines rebrien, de mitjana, fins a 600 euros més a l’any en la quantia de les seves pensions gràcies a la pujada del 2,8% aprovada pel Govern del president Pedro Sánchez. En el cas de les pensions o de tenir familiars a càrrec l’increment seria del 9,1%.

Ho tornaria a dir, que diria aquell. Per què? Doncs perquè ni em va passar pel cap que algú pogués votar en contra de l’augment de les pensions un cop aquesta decisió passés pel Congrés. Ingènua? No, responsable. Votaria jo en contra de pujar-vos les pensions a tots i tots aquells i aquelles que esteu llegint aquestes línies? Abans em tallo la mà o me’n vaig cap a casa.

Doncs ahir vaig poder contemplar l’espectacle esperpèntic de Junts, Vox i PP votant junts –mai millor dit– i alegrement el decret del Govern que incorporava, precisament, l’augment de les pensions, l’increment del salari mínim dels treballadors i treballadores, les bonificacions al transport que beneficiava centenars de milers de catalans i catalanes, etc.

L’estratègia del Vox-PP és clara: tombar al Govern del president Pedro Sánchez com sigui. Sense escrúpols. Així, ahir van votar en contra del decret del Govern que també incloïa les ajudes als perjudicats per la DANA a València que és una comunitat autònoma governada pel PP. O sigui, bramen ‘exigint’ al Govern ajudes específiques per als perjudicats de la DANA i quan arriben al Congrés voten en contra per, a continuació, ‘denunciar’ al ‘Gobierno social-comunista sanchista’ d’inacció i de no fer res. És a dir, el cinisme polític elevat a la màxima expressió. Cap novetat, doncs.

Però, i els set diputats de Junts? Aquells que parlen de la pàtria, de Catalunya, que sacsegen banderes gegants... com hauran dormit avui després de votar amb l’extrema dreta i prendre una decisió que, objectivament, acaba de perjudicar la vida diària de centenars de milers de catalans i catalanes?

Alguns d’ells diran que ho justifiquen perquè d’aquesta manera «donen un cop» a Pedro Sánchez. És un nou error. El president Pedro Sánchez avui s’haurà aixecat i seguirà sent president del Govern. El «cop» que han donat és als pensionistes, als treballadors, a la gent jove que empra el transport públic... són ells i elles els que s’han quedat sense augments de quanties i sense bonificacions i descomptes, no el president del Govern. En fi...

Davant d’aquesta deriva d’alguns, en nom del grup socialista i com a diputada del PSC vull manifestar la nostra absoluta determinació per seguir defensant els interessos de la gent i la bona política, no la que va vota en contra de tot sense proposar res de bo, sinó la que cerca acords, quan cal, per preservar el bé comú.

Finalment, dues qüestions molt breus, però que considero importants. A la senyora portaveu de Junts al Congrés... clar, després d’haver votat en contra de pujar les pensions, de les bonificacions al transport, de l’augment del salari mínim, etcètera; sortir del Congrés amb un somriure enorme, d’orella a orella, com va fer ella, home doncs no cal, sincerament. Suposo que algun dels seus assessors d’imatge li deu haver dit que passi el que passi ella surti somrient alegrement, ja ho entenc... però potser ahir no era el dia per ‘petar-se’ de riure. Segur que si hagués pensat en el ‘pal’ que acabava de donar als pensionistes, joves, treballadors catalans, segur repeteixo, que no hauria rigut. No hi havia cap motiu.

Segona, als estrategs de Junts, Vox i PP. Fomentar l’anti-política, votar en contra de tot fins i tot de l’augment de les pensions, posar bastons a les rodes, complicar la vida de la gent a peu de carrer, fomentar el fanatisme, denigrar al considerat contrari, insultar i burlar-se dels teus rivals polítics, la política del «o tot o res», etcètera; tot això no suposa tampoc el triomf del bloc de la dreta reaccionària al Govern progressista i democràtic que tenim. No, que ningú s’equivoqui. Això és un boomerang que també els impactarà a ells a la cara perquè aquest matí, a peu de carrer, aquells que consideren que la democràcia no funciona, que «la política no serveix per a res», que «tots són iguals», i bla, bla, bla, es consideraven amb més força moral per dir segons quines coses. I a partir d’aquí els Milei, Trump, Bolsonaro, la senyora d’Aliança Catalana, l’extrema dreta directament feixista, tenen terreny adobat i fèrtil per denigrar les institucions democràtiques. Ni més, ni menys.

Acabo, el Govern socialista i progressista del president Pedro Sánchez seguirà treballant per recuperar totes aquestes mesures que ahir, la irresponsabilitat d’alguns que tenen noms i cognoms, va decidir tombar. Seguirem defensant els interessos de les classes populars i mitjanes d’aquest país, peti qui peti i molesti a qui molesti. Paraula.