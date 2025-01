Cambrils necessita, urgent, un canvi de rumb

Creado: Actualizado:

Els cambrilencs i cambrilenques patim la situació més crítica de la nostra història recent. El govern quatripartit, encapçalat per l’alcalde socialista, està immers en una crisi interna permanent que ha paralitzat la gestió municipal y deteriora, greument, la qualitat de vida al nostre municipi. Aquest desgovern no només afecta el present de Cambrils, sinó que en compromet greument el futur.

En comptes de liderar i gestionar amb determinació, l’equip de govern s’ha convertit en un camp de batalla dels egos personals, dels interessos partidistes i les rivalitats internes. Les decisions transcendentals es posposen indefinidament, i els problemes del dia a dia no s’aborden ni amb l’atenció ni l’antelació ni la diligència amb la que és imprescindible fer-ho. Aquesta deixadesa generalitzada ha provocat un deteriorament que afecta, de manera molt greu i irreversible, tots els àmbits de la vida municipal.

Els treballadors municipals, peça clau pel funcionament dels serveis públics, han anunciat, amb tota la raó, que continuaran amb les seves reivindicacions. Les diferents instal·lacions esportives, fonamentals per la qualitat de vida dels cambrilencs i cambrilenques, són una prova més dels desgavells i la ruïna que pot generar un mal govern.

Mentrestant, la poca neteja dels carrers i la desastrosa recollida de la brossa, amb l’experiment nefast de la recollida selectiva, afavoreixen la percepció d’abandonament que perjudica, greument, la imatge de Cambrils davant els que hi vivim però, també, vers els que ens visiten.

Davant aquesta realitat alarmant l’equip de govern, presidit pel PSC amb la complicitat d’ERC, Junts i En Comú Podem, només està interessat en mantenir-se en el poder sigui com sigui, sense presentar solucions reals ni assumir responsabilitats davant els greus problemes que Cambrils té plantejats. Aquesta actitud no només és inadmissible, sinó que és un greu perjudici i una amenaça per al present i el futur del nostre municipi.

Cambrils necessita, urgent, un canvi de rumb. Necessita, immediatament, un canvi de cent vuitanta graus en la manera de governar el present. Sense aquest canvi radical que ara ja és imprescindible dur a terme, perdrem el tren del futur. Sense aquest canvi que jo reclamo, continuarem patint les conseqüències d’un govern que viu de la improvisació constant i permanent i del anunci d’alguna ocurrència en forma, per exemple, d’un nou pavelló esportiu.

El grup municipal del NMC, com a força més votada a les darreres eleccions, exigim un canvi immediat en la forma de governar el destí de Cambrils. És urgent i inajornable recuperar el lideratge i la visió estratègica que Cambrils necessita per gestionar, amb eficàcia i eficiència, el present i garantir un futur pròsper i competitiu. No podem perdre més temps amb anuncis buits de continguts i de dubtós compliment. És l’hora dels fets i no de les paraules. Cal actuar immediatament, abans que el dany sigui irreparable i irreversible.

Instem a l’equip de govern a que, ja que no són capaços de complir amb les seves responsabilitats, deixin pas als que sí estem disposats a treballar pel bé comú dels cambrilencs i cambrilenques. Cambrils no pot ser víctima de la seva incompetència.

Cambrils es mereix molt més del que aquest govern fa. Cambrils es mereix un govern eficaç, un govern compromès en resoldre els problemes del present y amb una visió clara del futur. Des del NMC ens comprometem pel 2025 a seguir treballant per aconseguir aquest canvi de rumb que Cambrils necessita. Per la nostra part estem preparats per entomar-ho.