L’estació del Camp: un despropòsit?

L’estació del Camp és l’estació ferroviària d’Adif situada al terme municipal de la Secuita. Es troba a 13 km de la ciutat de Tarragona y de Valls i a 22 km de Reus. L’estació es va inaugurar el 18 de desembre de 2006 amb la prolongació de l’AV Madrid-Saragossa-Lleida. És la línia d’alta velocitat Madrid-Saragossa-Barcelona-Frontera francesa, que va ser capçalera fins al 20 de febrer de 2008, quan va arribar a Barcelona-Sans.

A partir de 2013 forma part dels trens Madrid – Figueras/Vilafran. També des del 13 de gener de 2020 forma part de Corredor del Mediterrani, parant en ella trens AVE, Avant, Euromed i Alvia. Disposa de 8 vies d’ample internacional, 4 d’elles sense andanes per trens sense parada en l’estació, que actualment usen els serveis directes Madrid-Barcelona o semidirectes, Madrid-Saragossa-Barcelona.

Un tren a 300 km/hora de Madrid a Barcelona el més directe era Madrid-Zaragoza-Lleida-Barcelona. Però, sent el reusenc Albert Vilalta secretari d’Estat, amb el ministre Francisco Alvarez Cascos va portar aquesta estació al ‘mig’ del Camp de Tarragona, sense l’opció de situar-la en el centre de Tarragona. Hem de recordar que la primera proposta era connectar Madrid amb Barcelona, amb un traçat paral·lel a l’AP2.

El primer AVE va ser la línia Madrid - Sevilla, ja que el president sevillà Felipe González va prioritzar aquesta línia, que fou concebuda a la dècada de 1980 que buscava oferir una alternativa al pas de Despeñaperros. La construcció del traçat significà la realització d’importants obres de fàbrica per salvar els obstacles geogràfics, especialment en la zona de Sierra Morena. Finalment, la línia fou inaugurada l’abril de 1992,

La següent va ser Madrid-Barcelona. A la capital catalana tant li feia que arribés passant per Saragossa o per València. Vist ara amb certa perspectiva històrica el més convenient hauria estat per València, potenciant així el Corredor de la Mediterrània i de pas també els ports de València i Tarragona, però ...

Actualment, té 1,2 milions d’usuaris, sent la sèptima estació d’AV més utilitzada d’Espanya. Els accessos clamen al cel una atenció més que urgent, ja que deixar els cotxes a les cunetes, a mercè del vandalisme, és molt tercermundista. A més d’insegur. L’aparcament soterrani té un cost força prohibitiu. Obtenir un aparcament és complex. Els ajuntaments de la Secuita i Perafort són part de la solució. Els horaris dels autobusos no sempre són els més adients i la freqüència dels horaris deixa molt a desitjar, per poder aconseguir una nobilitat més sostenible.

Eudald Roca i Joan Martí, alcaldes de la Secuita i Perafort, respectivament, reivindiquen millorar els accessos i disposar d’un aparcament en condicions, després de 18 anys. Qui arriba per primera vegada al Camp de Tarragona es troba amb una estació freda, amb tots els locals comercials tancats, a excepció d’una cafeteria i un establiment per llogar vehicles.

Els alcaldes es queixen que aquesta infraestructura no està en l’agenda dels debats de l’àrea metropolitana, que sí que contempla l’aeroport de Reus, d’1,18 milions de viatgers. Lamenten que mai els han donat suport els alcaldes de les ciutats importants del territori.

La petició d’un tercer carril a l’N-240, direcció a Valls no ha estat mai contemplat en els pressupostos de l’Estat, tampoc la possibilitat de construir d’un vial d’1,5 km per enllaçar l’estació amb la carretera del Catllar per facilitar l’accés dels usuaris del Baix Gaià, que és un projecte que ja està fet i fa catorze anys que està als calaixos de la Generalitat.

Un altre tema no resolt és l’àrea metropolitana del taxi. Tots els taxis metropolitans haurien de poder donar servei a tots els usuaris del Camp de Tarragona per desplaçar-se entre totes les ciutats. Recentment, s’ha produït el desgavell administratiu entre la Secuita i Adif amb els tràmits per un aparcament low cost, de 110 places, que no té la llicència municipal.

Malgrat totes les circumstàncies que envolten l’estació del Camp, és una infraestructura activa, que també té incidència en la nostra mancomunitat metropolitana territorial. O és un malson, està fora de lloc, és un sense sentit, un inconvenient, un despropòsit?