ERC aposta per un Camp de Tarragona amb indústria, impostos justos i sostenibilitat

ERC ha treballat intensament en el paquet fiscal del Govern de l’Estat, centrant-se especialment en l’impost a les empreses energètiques. Aquest impost aplica taxes justes al sector energètic per garantir la sostenibilitat i assegurar ingressos públics essencials per finançar serveis com educació, sanitat i infraestructures.

El model econòmic d’ERC aposta per una indústria forta al Camp de Tarragona, amb llocs de treball de qualitat i compromís amb la descarbonització i la innovació. Un exemple podria ser si9 es demostra la planta de metanol circular de Repsol, que converteix residus en recursos útils, creant ocupació i promovent la transició ecològica.

Tot i que aquest impost s’ha aplicat amb èxit durant el 2023 i 2024, ERC ha hagut de lluitar contra l’acord del PSOE amb Junts i PNB per suprimir-lo. Gràcies a una aliança amb Bildu i BNG, s’ha aconseguit prorrogar-lo un any més i incloure deduccions per inversions en transició ecològica que generin llocs de treball.

En aquest context, ERC també denuncia l’impost sobre el valor de la producció elèctrica, introduït pel PP el 2013. Aquest impost encareix l’electricitat, penalitza el consum d’energia renovable i frena la transició ecològica. No existeix en cap altre país europeu i ha estat criticat per la Comissió Europea.

Les grans empreses energètiques van guanyar més de 10.000 milions el 2023, mentre que els cinc principals bancs van obtenir beneficis rècord de 26.000 milions. Aquests números evidencien la necessitat d’una fiscalitat progressiva per gravar beneficis astronòmics, sense els quals no es poden finançar o donar ajuts a projectes clau com la digitalització de la indústria i la transició energètica al Camp de Tarragona.

En contraposició, Junts per Catalunya, alineada amb PP i Vox, ha votat en contra de reformes socials i laborals que haurien beneficiat la ciutadania. Aquest bloc cada cop més consolidat ha bloquejat mesures per fer l’acomiadament dissuasiu, mantenint la reforma laboral de Rajoy. També ha rebutjat impostos a la banca i les energètiques, prioritzant els beneficis de grans corporacions a costa dels treballadors i festejant en temes d’immigració i drets humans amb VOX i Aliança Catalana.

ERC aposta per un marc laboral més just i per garantir que les grans empreses tributin pels seus beneficis com correspon. Aquest model contrasta amb el de la dreta catalana i espanyola, que perpetuen polítiques que afavoreixen les elits i abandona les necessitats de la majoria.

Els impostos justos són una eina fonamental per construir una societat equilibrada. Igual que les persones paguem l’IRPF segons els nostres ingressos, és just que les empreses contribueixin proporcionalment segons els seus beneficis, especialment aquelles amb guanys multimilionaris. Això permet finançar projectes estratègics amb retorn social com la descarbonització industrial o la innovació tecnològica.

La transició ecològica no pot ser una excusa per mantenir privilegis fiscals. Per això, Esquerra Republicana planteja una reforma fiscal que inclou: Convertir en permanent l’impost a la banca.

- Augmentar el tram més alt de l’IRPF per rendiments del capital.

- Fer permanent l’impost a les energètiques, gravant beneficis de més de 700 milions d’euros.

El nostre compromís amb el Camp de Tarragona és clar: volem una reindustrialització que reforci la sobirania energètica i asseguri llocs de treball de qualitat. Aquesta transformació ha d’anar de la mà d’una fiscalitat justa que garanteixi el benestar col·lectiu.

És el moment de decidir si volem una societat amb càrregues equitatives que garanteixin drets socials i sostenibilitat. ERC aposta per posar les persones al centre i construir un futur més just per a tothom.