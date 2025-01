Tertúlies de firaires sobre l'habitatge (II)

Creado: Actualizado:

En aquest escenari, un promotor privat (licitador) promou la construcció d’habitatges i la explotació i manteniment a 99 anys (màxim). Es tracta d’un anàlisi de rendibilitat no fàcil però si beneficiós. No ha de pagar el sòl. En valor constant, construir un habitatge digne (sense fer arquitectura estrafolària) costa 1.400 euros/m2. Així doncs, produir un habitatge de 80 m2 construïts costaria avui 112.000 euros.

Si situem el lloguer mensual a 450 euros per mes durant 99 anys (sense comptar IPC) son 534.600 euros, i mantenir i conservar be aquest habitatge any rera any a 25 euros/m2 (sense comptar IPC) costa 198.000 euros. Arribats en aquest punt, restant ingressos i despeses hi ha un fals benefici brut de 224.600 euros. Que no vinguin els tertulians a dir que algú es fa d’or. Aquest benefici és teòric, en un escenari de IPC variable, d’interessos bancaris baixos, tot pensant amb el 100 per cent de ocupació durant el període, sense comptar impagaments, manca de llogaters, etc. I aquest benefici es redueix amb la llicència d’obres per fer l’habitatge, ocupacions de via pública, guals, les brosses i els IBIS de 99 anys d’aquest habitatge. És un negoci a 99 anys de risc, de viatge incert però que pot tenir unes regles revisables.

Però, en aquest viatge, l’administració condonaria impostos i taxes per fer habitatge social? O generaria uns impostos super reduïts ad hoc? O no ho faria? Esta disposada l’administració a facilitar les coses i no cobrar per la indecent quantitat d’impostos que ha col·locat al sector de la construcció en els darrers 10 anys?. Si l’administració està arruïnada, que ho digui i que es prenguin mesures dràstiques ja. I si no està arruïnada, que actuï de veritat.

Senyors del Parlament; la gent no és conscient que per fer un habitatge social de 112.000 euros d’avui dia, la llicència d’obres i la taxa urbanística l’Ajuntament cobra quasi un 6%, o sia 6.720 euros? I cal sumar l'ocupació de via pública, la taxa de connexió a les xarxes, els guals, etc. L’administració ha de treure de nou rèdit per fer habitatge social havent sòl només per habitatge social que no ha fet? D'això se'n diu especular amb la misèria dels altres.

A algú se li acut que potser l’Administració podria anular l’IVA de l’habitatge social per Reial Decret? O el dels lloguers que generés? Ara ens volen vendre la moto de fer habitatges en sòl demanial (no alienable) com ara espais verds i zones d’equipaments, o vials. Només faltaria aquesta broma de mal gust per tapar les vergonyes financeres d’alguns consistoris! Polítics, vostès que ara podes, que ara ostenten la capacitat de reconduir les coses a Catalunya... Perquè no ens deixem de romanços i com deia Laporta anem «al loro!»? Facin un decret de transparència del sòl públic edificable, amb cara i ulls, i digne!