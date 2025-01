Creado: Actualizado:

Sempre que a la programació del Teatre Fortuny hi figura la cantata Carmina Burana, l'obra més famosa del compositor alemany Carl Orff (1895-1982), s'hi inclou una ressenya en què es llegeix que «és un cant a la vida, a l’amor, al ball, la beguda i l’hedonisme, però sempre estant pendent dels designis del destí». Aquesta cantata radical i potent va ser un gran èxit en la seva estrena el 1937 a l'Alter Oper de Frankfurt. L´obra està inspirada en la poesia clàssica (Horaci, Catul, Ovidi) «i la seva popularitat a tot el món des de llavors l'ha convertit en una ferma favorita entre cantants i públic per igual».

Jo afegiria que, al llarg de la seva existència, aquesta obra musical ha estat present també a la cultura pop, al cinema, a la televisió i a la publicitat. Gairebé no hi ha corrent popular que escapi a l'atractiu de la història desenfrenada a què les set parts de Carmina Burana ens eleven en la nostra imaginació. Però el més rellevant en el cas que ens ocupa en aquest escrit és que per al 15 de febrer proper, la Programació Consorci del Teatre Fortuny ens proposa gaudir de l´atmosfera mitològica de Carmina Burana en forma de concert solidari a benefici de l´Associació Supera't.

Com és sabut, l’Associació Supera’t de persones amb Trastorn de l’Espectre Autista i les seves famílies de Reus, té per objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb aquesta condició de vida i les seves famílies. Ara bé, ens podem preguntar on es troba el punt de connexió entre Carmina Burana i l'objectiu d'una associació com Supera't, fora de perill és el fet solidari de demanar fons destinats a millorar els programes d'inclusivitat de les persones amb les capacitats especials i els seus familiars que s'hi agrupen. Al meu entendre hi ha paràmetres coincidents que ens sorprendran a primera vista, però que en essència són comuns a tots. Parlem de l'amor, parlem del gaudi del ball, parlem del cant a la vida?

Molts reusencs i gent forana ja han tingut ocasió de conèixer el que ha estat una destacada i reconeguda novetat recent a les festes que se celebren a la ciutat de Reus i a la comarca en general: parlo del Superadrac, símbol inequívoc de la força que es desprèn dels poemes cantats a Carmina Burana. El drac és una figura important, símbol de força, energia, fertilitat, fortuna... ah, sí, fortuna amb doble cara però amb la qual podem bregar amb una clara actitud crítica contra els prejudicis encara existents a la nostra societat quan presenciem aquest grup de joves que ballen i formen part d´aquest estrany seguici especial.

Aprofitem doncs aquesta oportunitat que des de l'escenari del Teatre Fortuny ens oferirà el Consorci per entrellaçar els missatges que Carl Orff va voler fer arribar al públic amant de la música a través d'aquesta cantata excepcional amb les capacitats d'estimar, ballar, viure en harmonia amb tots, en definitiva, que ens proposa l'Associació Supera't.