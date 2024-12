Bon Nadal i millor 2025

Creado: Actualizado:

Les Festes en portes de Nadal i Cap d’Any, comporten fer un balanç del que ha estat un nou any de vida per un mitjà com el Diari Més, que depèn, de manera directa, dels seus lectors, però també dels seus anunciants, públics i privats, que són els que donen la viabilitat de futur per seguir persistint en el nostre projecte obert i amb capacitat de resposta per molta gent, que ens atorga la seva confiança com interlocutors lliures, per saber escoltar a tothom i oferir una alternativa informativa de primer nivell a les nostres contrades.

L’aposta de fa uns mesos, quan vàrem fer realitat el nostre número 5.000, amb el compromís de l’ampliació de la plantilla de periodistes, el nou model de diari, la consolidació del nostre mitjà, en moltes altres variables, que suposen posar, cada dia, als nostres carrers més de 25.000 exemplars, en la seva cita de convertir-se en eina de comunicació gratuïta i popular, que procura ser a tot arreu.

És evident que l’aposta en el seu moment, pel que avui és una realitat, no ha tingut cap altre alternativa d’èxit, el que fa que l’esforç per complimentar el repte de més de 20 anys, és una evidència definitiva per poder oferir un compromís de servei per sobre de qualsevol condicionant.

No podem oblidar que és el nostre mitjà qui, per sota dels dos diaris de referència del país, és el que posa més exemplars a l’abast d’una ciutadania que vol conèixer, des de la imparcialitat, i en funció del repte que hem assolit, com una obligació quotidiana que no deixa a ningú de costat.

El compromís de tots els que fan possible el Diari Més, tenen una obligació que no pot aparcar-se, sota cap concepte, i suposa la ferma aposta per un projecte engrescador; la tasca dels periodistes, de la gent d’administració, dels comercials i, de manera especial, tots els que col·laboren, ja sigui fent sentir la seva veu en els articles que publiquem, o donant suport, desinteressat, al propi projecte en sí mateix.

En base a tot l’anterior, aprofitant la cita festiva, serveixin aquestes línies per desitjar el millor per un present i un demà complicat, però pel que val la pena lluitar, amb una esperança comuna de la que no hauria de quedar ningú fora, encara que puguin pensar diferent, o simplement, opinin que res és possible per millorar el que tenim.

Molt Bones Festes.