Si el casino no és el negoci, per què una rebaixa fiscal?

Revertir la fiscalitat a mida per al projecte del Hard Rock, aprovada el 2014, és una de les tasques que centra l’acció parlamentària del grup d’Esquerra a la cambra catalana a les acaballes d’aquest any.

Això significa que es treballa per eliminar la rebaixa del tipus impositiu al joc, no tan sols pel que refereix al Hard Rock sinó també a tots els casinos de Catalunya. El canvi, que contempla un augment del 10% fins al 55% d’aquest gravamen, s’emmiralla en altres referents europeus i no pas en indrets com Macau o Singapur.

El posicionament dels diferents partits ara fa una dècada va ser clar: l’aleshores CiU i el PSC van votar a favor de la disminució dels impostos dissenyada expressament per al projecte -anomenat en aquell moment BCN World- mentre que Esquerra Republicana, juntament amb Iniciativa i la CUP hi van votar en contra.

És en aquell moment que definim la nostra postura i on ERC expressa que el model d’oci i turístic de l’actual Hard Rock no és el que considerem més idoni pel nostre territori. Ara bé, hem de tenir en compte que fa dotze anys estàvem immersos en una crisi econòmica galopant, amb uns índexs d’atur desorbitats i amb una demanda social -dels sectors econòmics, dels sindicats- de generar nous llocs de treball.

El que es va anunciar i prometre en aquell moment eren la creació de vint mil llocs de treball, una mena d’oasi en mig de la desesperació que vivien moltes persones, especialment al Camp de Tarragona. Des del moment que ERC assumeix responsabilitats a la Generalitat, l’any 2016, entomem el repte que tenim com a govern.

Sempre vam dir que si el projecte tenia un suport majoritari -són les regles democràtiques- el projecte havia de tirar endavant. Ara bé, si ho feia, ho havia de fer complint tota la normativa de manera escrupolosa i transparent. Recordo les paraules del vicepresident Junqueras en aquell moment dient “si s’ha de fer, s’ha de fer bé”. Precisament va ser durant aquesta etapa que el projecte es va redimensionar i va passar de 6 a només un casino.

Seria lògic que la ciutadania es pregunti per què no hem impulsat abans aquesta modificació de la fiscalitat? La resposta és inequívoca: perquè el PSC ja va anunciar, la legislatura passada, que hi votaria en contra. Però ara les regles han canviat i el PSC s’ha mogut. Però no ho ha fet pas sol. Ho ha fet obligat per l’aritmètica parlamentària i per la força d’Esquerra Republicana.

Perquè si ara estem fent les primeres passes per aturar el Hard Rock és perquè vam incorporar aquesta llei a l’acord d’investidura.

Per tant, en un acte de coherència amb allò que hem defensat i votat des de 2014, respecte a la fiscalitat del joc, posem tots els nostres esforços en aquesta llei per revertir les catifes vermelles al casino més gran d’Europa.

I una darrera reflexió. L’addicció al joc és un problema de salut mental gravíssim creixent entre els joves. No ho podem normalitzar ni minimitzar. Des d’Esquerra Republicana de Catalunya tenim molt clar que aquest NO és el futur més desitjable per a les pròximes generacions i ens mantindrem ferms en aquesta defensa.