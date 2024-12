El Vox-PP y el asesinato de Kennedy

Creado: Actualizado:

¿Tendrá usted algo que ver con el asesinato de Kennedy? Sí, sí, usted, el que está leyendo estas líneas. No ponga esa cara. ¿Tendrá alguna relación directa, indirecta o elípticamente? ¿Tiene algo que esconder? Así funciona la maquinaria del fango. El procedimiento es el siguiente.

Primero algún libelo digital, eso que la extrema derecha denomina ‘la prensa libre’, publica una ‘información’ relacionándolo con el magnicidio del presidente americano. Puede ser, literalmente, cualquier cosa. Por ejemplo, que su mujer haya vivido en los Estados Unidos y haya tenido la más mínima relación con alguien que haya dicho algo mínimamente relacionado con el tema.

Por ejemplo, que su hermano haya opinado no-se-qué en un chat, o en un mensaje de las redes sociales, y alguien haya hecho un pantallazo. Ya está. A partir de aquí organizaciones ultras de presuntos sindicatos también de extrema derecha presentan querellas, obviamente sin pruebas (puesto que no hay nada), pero con los ‘recortes de la prensa libre’ dónde se insinúa su relación con el asesinato de Kennedy.

Es decir, se publica una burda falsedad (porque lo cierto es que no se trata de relatos ni muy sólidos, ni muy bien elaborados). Los ‘sindicatos’ ultras presentan una querella, se judicializa y entonces aparece el Vox-PP -y su poderoso aparato mediático- difundiendo la infamia hasta el infinito y dándola por buena y cierta.

¿Estoy diciendo que la justicia no es justa? No. Sé del magnífico trabajo que hacen decenas y decenas de jueces de instrucción, de abogados y fiscales con mucha presión y medios precarios, para garantizar el buen funcionamiento de un sistema democrático de justicia. ¿Estoy denunciando el uso que determinados círculos del tándem de la derecha-extrema derecha hacen del circuito de la maquinaria del fango para linchar a personas íntegras y honradas? Indudablemente sí.

El mensaje que tratan de dar es clarísimo: no te metas. No te vale la pena. No luches por lo que consideras que es justo porque vas a pagarlo caro. No ya tú, sino tu mujer, tus hermanos, tus hijas, y si es necesario el kiosquero al que compras el periódico cada día. Vamos a ir a por ti y tu familia. Sin escrúpulos, ni limites morales.

¡Ah! Añada al mecanismo del fango tres palabras clave: ‘Venezuela’, ‘Puigdemont’ y ‘ETA’, y añádalas al coctel y al tutti fruti. Da lo mismo el orden o la verosimilitud del engendro, lo importante es añadirlos al relato. Algo así como decir «la mujer del señor tal, corrupta sin duda alguna, participó en la conspiración para asesinar a Kennedy siguiendo las órdenes de ETA, de acuerdo con el Gobierno de Maduro en Venezuela, y después de leer un tuit del señor Puigdemont.»

Es decir, lo que durante la dictadura fascista se denominaba ‘la conjuración judeo-masónica-rojo- separatista.’ No importa que al final del proceso judicial todo acabe en nada, básicamente, porque todo es una mentira absurda. Lo importante es que durante los meses-años en que la causa esté abierta y judicializada se bombardee a la opinión pública con la martingala de la gran conspiración corrupta en la que usted, si amable lector, participó sin tener conciencia de ello.

Piense en las horas-días-semanas de mensajes y mensajes, insultos por las redes sociales, y el linchamiento mediático sistemático por parte de sesudos ‘opinadores’ profesionales en los medios mediáticos dominados por la derecha. Piense en las declaraciones de los portavoces del Vox-PP denunciando a su mujer ‘corrupta’, a su hermano ‘malvado’ y a usted mismo convertido en un ‘cómplice de asesinato’, pervirtiendo el principio elemental democrático de presunción de inocencia y convirtiéndolo en presunción de culpabilidad.

¿Por qué lo hacen? Seamos claros. La derecha considera que el poder es suyo. Y seamos claros también, en buena medida lo es. ¿Quién controla el poder financiero? ¿Y el económico? ¿Y el ideológico? ¿Quién controla los consejos de administración de la mayoría de los grandes medios de comunicación de masas? No ciertamente los simpatizantes de Trotsky.

Pero pasa una cosa en democracia. Que los ciudadanos votan en elecciones para elegir un Parlamento y un Gobierno. ¿Y si gana el Partido Socialista y el conjunto de las fuerzas democráticas y progresistas? ¿Y si se consolidan en el Gobierno? ¿Y si aumentan el salario mínimo, las pensiones públicas, y si desarrollan derechos y libertades? Entonces, a estos quien los echa, ¿eh?

Y a partir de aquí se acelera la maquinaria del fango para tumbar como sea al Gobierno ‘ilegítimo’. ¿Exagero? Haga una comprobación muy simple. Lea ahora mismo la crónica política del día y escuche las declaraciones de los portavoces del Vox-PP. Casi se puede escuchar el eco… ¡Usted participó en la conspiración para asesinar a Kennedy! Es así, porque además «lo están diciendo por las redes»… ¡Gobierno ilegítimo! ¡Gobierno ilegítimoooo!