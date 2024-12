Per un model d’envelliment a casa

Creado: Actualizado:

El passat dia 28 de novembre, en la sessió plenària de l’Ajuntament de Cunit, es portava al ple l’aprovació dels pressupostos municipals per a l’any 2025. Uns pressupostos equilibrats i de continuïtat, adaptats al sobtat increment de la població, que actualment resideix en el municipi.

Es mantenen els mateixos serveis a la ciutadania, incrementant-se inclús alguns de ja existents, com són un major nombre d’agents de la policia local, un increment d’horari i noves parades del transport municipal, així com l’obertura de la llar d’infants les Marietes entre altres. Veient-se una clara gestió, dirigida a la necessitat i la urgència, de fer front a l’increment de la població nouvinguda i a la demanda dels seus serveis.

Una gestió, que en aquest moment és impossible de mantenir com a servei directe per part de l’ajuntament, a menys que novament s’hagin de apujar els impostos, que des de fa més d’una dècada ja van tocar sostre. El meu vot als pressupostos va ser favorable com a regidor no adscrit, i ho va ser pel compromís per part de l’equip de govern d’afegir dintre dels pressupostos municipals del 2025, una partida per a crear a curt termini un estudi detallat de la gent gran del municipi i de persones amb diversitat funcional, que viuen en un estat de soledat.

La llei de dependència actual, és evident que ha fet fallida. Cada cop hi ha menys places de residència i amb una llarga llista d’espera, els centres de dia existents, que són una alternativa com espai sociosanitària, estan del tot saturats i el més important, moltes persones no volen acabar els seus últims dies de vida en una residència. Els volen passar on han viscut la seva vida, a casa seva.

És per això que s’ha d’avançar cap a un model d’envelliment a casa, apostant per a una qualitat de vida a la mateixa llar de les persones, que no tenen un entorn familiar i que cada cop tindran més necessitats i dependència, motiu pel que s’han d’aportar elements i solucions per tal que la gent gran es senti acompanyada i amb una seguretat, en la seva pròpia llar, en cas de necessitat.

L’objectiu d’aquest primer estudi, és poder conèixer les característiques sociofamiliars, les relacions socials en l’oci i temps lliure, així com l’estat de salut i la seva autonomia personal i econòmica. Per tal de fer una primera valoració i poder així atendre les seves necessitats. S’estima que en els pròxims anys, la soledat dels nostres avis/es podria arribar a ser de més d’un 60%. Ara, ens toca a nosaltres, poder donar als nostres avis, el que ells ens han donat sempre a nosaltres .