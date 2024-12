La força de la militància: la força per a la República Catalana

Creado: Actualizado:

El 30 de novembre, amb més d’un 81% de participació, Militància Decidim va guanyar la primera volta del Congrès d’ERC. Aquest resultat és una demostració de la fermesa d’una candidatura compromesa a escoltar i incloure a tota la militància.

A Militància Decidim, volem caminar conjuntament, per a construir present i futur, per recuperar l’esperit de l’1 i el 3 d’octubre, per la profunda convicció en el futur del nostre país, sense renunciar al passat, amb la determinació de construir la República Catalana.

El nostre objectiu és implicar tota la militància per reconstruir vincles i fer d’Esquerra un partit fort i útil. Necessitem la vostra mirada, la vostra opinió i ens comprometem a reconèixer-les i potenciar-les en cada decisió.

Fer una Esquerra més forta significa obrir espais de debat, garantir la transparència i la participació de tothom en la presa de decisions, tal i com ja hem fet en l’elaboració del programa de Militància Decidim.

En l’àmbit del pacte amb el PSC, la nostra actitud serà proactiva per a garantir el seu compliment. Advertim que només el mantindrem, si es va complint, perquè la nostra prioritat és el compromís amb els valors del nostre partit.

En l’àmbit intern no hem sigut prou eficients, i cal treballar més i millor. Som conscients que una bona comunicació en xarxa, és clau per la tasca política i orgànica. Ens assegurarem que tots els debats i totes les decisions arribin a cada militant de cada racó del Camp de Tarragona. Comunicar no és informar, és construir escoltant i enraonant.

Per descomptat, totes les persones amb càrrec electe que representin el nostre partit, i totes les persones amb càrrecs orgànics, també han d’arribar a cada racó del Camp de Tarragona. Per Militància Decidim, estar al servei de la gent, de la militància, dels càrrecs municipals i de tota la ciutadania, i el seu teixit social, econòmic i cultural, és la raó de ser d’ERC.

Per això, ens cal una Esquerra forta, arrelada al territori i interpel·lada per la militància i la ciutadania, i alhora, nodrint-se de la realitat social i territorial. Només així podrem respondre a les necessitats de les persones, la feina, l’habitatge, la salut, l’ensenyament, el futur, la república... Estem preparades per liderar, amb vosaltres i per a vosaltres.

Hem de ser clars, explicar i saber-nos explicar i la transparència seran les eines per reconstruir la confiança amb la militància, i entre el partit i la societat. Només aquesta unió ens donarà la força per afrontar els reptes de país.

I per fer això, Militància Decidim comptem amb tota la militància, la de Tarragona i Reus, però també la de Renau, Savallà del Comtat o Arbolí. Ens cal la força que resideix en tots els municipis, per fer una Esquerra municipalista, metropolitana, rural, o de muntanya, de micropoble a gran ciutat. Perquè cada militant és company de lluites, germà de projecte i part essencial per a la reconstrucció del partit i del país.