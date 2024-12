Sant Pere i Sant Pau: fets i no paraules

Creado: Actualizado:

És preocupant observar que la política de les fake news ha arribat a Tarragona, i no precisament de la mà de l’extrema dreta, atacant i embarrant la política, assenyalant persones en comptes de donar arguments raonables.

Sant Pere i Sant Pau està rebent una inversió de més de 4 milions d’euros. Així de clara, i així de senzilla és la realitat, per molt que es vulgui tergiversar amb mentides. En només un any i mig hem aconseguit aquesta inversió, superant àmpliament el que es va fer al barri en tot el mandat anterior.

De fet, volia parlar del que s’havia fet al barri en l’anterior mandat municipal, però la veritat és que no superaria una línia d’aquest article. Per això, vull centrar-me en els fets, no en els retrets ni en les paraules buides d’altres escrits que han aparegut recentment sobre Sant Pere i Sant Pau.

Durant l’any 2024, l’Ajuntament ha invertit en les noves pistes poliesportives al costat del CAP del barri, que ja són una realitat i ha desencallat un tema històric, com són les obres de la Plaça de al Cinquena Promoció. Aquest projecte es trobava en un punt mort per la desídia anterior, sense diners per fer-ho realitat, i ara ja els anuncio que tenim l’empresa adjudicatària que farà la tan esperada renovació de la Plaça.

Hem hagut de treballar molt per fer-ho realitat, hem hagut a més d’explicar als veïns i veïnes que els havien enganyat durant anys, i que el projecte estava molt encallat, hem hagut de gestionar les frustracions que els hi havia provocat, però això és el passat, el futur és que les obres estan a un pas de començar.

Però, a més, en poc temps, veurem una altra obra llargament esperada: la reobertura del Punt de Lectura del barri, tancat l’any 2021 (llegat republicà?). S’havia anunciat per part de l’Alcalde Ricomà la creació d’una biblioteca en uns baixos del barri, en un local que no donava ni els metres quadrats necessaris per ser biblioteca i que a més no havien treballat ni un projecte.

Quan vam entrar al govern municipal, vam encarregar un bon projecte de reobertura del Punt de Lectura, de renovació i millora del local i del seu entorn, i hem posat els diners al ple d’octubre perquè sigui una realitat a inicis del 2025. Però a més, hem buscat la localització perquè el barri tingui una biblioteca com mereix a un espai digne i ben localitzat.

Una altra inversió que si està pressupostada, per molt que alguns o algunes diguin que no, és el nou gimnàs de Sant Pere i Sant Pau. Més de 2 milions i mig d’euros per a que abans d’acabar el mandat, el barri tingui un gimnàs a l’alçada dels veïns i veïnes. Un altre d’aquells projectes que es van anunciar moltes vegades per l’anterior govern, però que mai van treballar per executar-ho.

No vull cansar els lectors i lectores, perquè hi ha més, com renovacions d’enllumenats, supressió de barreres arquitectòniques i una llarga llista. Només volia demostrar que aquest govern parla menys, perquè fa més. Que la nostra defensa són els fets davant els bulos, i que la ciutadania de Sant Pere i Sant Pau tindrà un barri molt millor en uns mesos, que el que tenien quan vam accedir a l’alcaldia. Recorden quan s’havia invertit tant al barri? Segur que al mandat anterior no.