Per què no?

La política d’avui dia destaca per la seva artificialitat, ja que molts dels càrrecs electes prioritzen la imatge de cara al públic per sobre de la gestió. Si aquesta és la dinàmica, amb ERC no hi podran comptar, tal com va passar divendres passat en el ple de pressupostos de l’Ajuntament de Tarragona. Per què vam votar en contra? Vam votar en contra perquè demanem fets i no paraules i exigim transparència i no opacitat.

L’any passat vam donar un vot de confiança al govern socialista encapçalat per Rubén Viñuales aprovant els comptes, però la gran majoria dels projectes negociats per ERC no han avançat, com és el cas de la xarxa de nous centres cívics o el reasfaltatge del polígon Francolí. Aquest incompliment d’acords, d’ERC i també d’altres grups, ens ha fet perdre la confiança en l’executiu, així com la falta de transparència amb el cas d’espionatge a una tècnica de l’Ajuntament. Davant les greus acusacions aparegudes en mitjans de comunicació i tot i la nostra insistència a convocar una Junta de Portaveus, l’alcalde s’ha negat a parlar-ne.

A banda de la pèrdua de confiança, els republicans considerem molt poc efectiu el pressupost del 2025, amb inversions repartides entre molts projectes que no es podran executar fins d’aquí a molts anys perquè no estan preparats. Els diners quedaran guardats en un calaix mentre hi ha iniciatives que es podrien fer realitat aviat, però que no tenen reserva de crèdit suficient. Aquesta distribució ineficient dels recursos públics obliga a ajornar la millora en molts àmbits de la ciutat i, per tant, de la vida dels nostres veïns i veïnes.

A més, moltes de les inversions només seran possibles amb la venda de patrimoni, com és el cas de la Biblioteca Pepita Ferrer. Tanmateix, els antecedents demostren que aquesta no és una gran font d’ingressos per al consistori. En Comú Podem i Junts han venut com un èxit acords que depenen de la venda de terrenys i projectes ja negociats per ERC que no han avançat. El cant de sirenes els ha enlluernat i han acceptat uns comptes amb molta purpurina i moltes promeses, però poc funcionals i realistes.

Així, tornem a entrar en el terreny de l’aparença que des d’ERC rebutgem, com quan l’any passat el govern socialista va afirmar que l’Ajuntament estava en fallida per apujar els impostos. Aquesta mentida va justificar l’augment desmesurat dels tributs, del tot incoherents amb la realitat perquè, a sobre, el preu de l’energia ha baixat, la inflació s’ha moderat i l’aportació econòmica de l’Estat ha estat molt bona. Per aquests motius era el moment de reduir la càrrega fiscal, però el govern ha fet cas omís de la petició d’Esquerra de rebaixar l’IBI un 4%, revertir l’increment del 33% de l’ICIO i recuperar la bonificació per instal·lar plaques solars.

L’executiu socialista prefereix escoltar els dos exregidors de Vox que a un partit d’esquerres, una incoherència més d’uns representants polítics que es proclamen defensors de l’habitatge social, però que, en canvi, no rebaixen l’impost de construccions i suprimeixen les ajudes a la rehabilitació impulsades en el mandat anterior. I per molt que hagin venut que es destinaran 9 milions d’euros a l’habitatge, els comptes del 2025 només recullen 1,35 milions.

Tarragona mereix una gestió més eficient i transparent dels recursos públics, per això des d’ERC vam votar en contra d’un pressupost artificial per omplir titulars, perquè continuem reclamant fets i no paraules.