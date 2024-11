Rosa Maria Virolès: una figura de la justícia

Creado: Actualizado:

Ara fa uns dies i tot coincidint amb la celebració del Dia de la Justícia a Catalunya, la Generalitat va atorgar de manera especial la distinció del Premi Justícia 2024 a l’Excel·lentíssima Senyora Rosa Maria Virolès, magistrada emèrita del Tribunal Suprem i orgullosa tarragonina, a més de persona molt vinculada i estimada en el sí del Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona, amb el qual ve col·laborant des de fa molts anys. Una trajectòria que el mateix president de la Generalitat, el Molt Honorable Senyor Salvador Illa va destacar com 32 anys ininterromputs de docència i de dedicació a la justícia que li han permès veure l’evolució de la societat i ser testimoni de com han anat evolucionant les coses en l’àmbit jurídic.

Virolès va rebre el Premi Justícia 2024. No és qualsevol cosa, ja que estem parlant de la distinció més elevada que atorga la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit i ho fa en reconeixement de l’extensa carrera judicial i la gran labor que Virolés ha dut a terme al llarg de tota la seva trajectòria professional. Una trajectòria que, no ho oblidem, ha transcorregut en cercles molt elevats del poder judicial espanyol, del qual ha estat i és un referent. Queda clar, doncs, que un reconeixement com aquest és un fet rellevant i d’importància en la seva trajectòria professional i personal, però també ho és per a la ciutat de Tarragona i per al nostre territori, en tant que consolida el seu paper com a referent en l’esfera de la jurisdicció espanyola.

I és que una distinció de tan alta consideració només fa que confirmar que l’excel·lentíssima senyora Rosa Maria Virolès ha estat una figura clau per a la defensa de la Justícia de Catalunya, per la qual ha lluitat pel respecte absolut als drets fonamentals i llibertats públiques amb aquesta matèria i sobretot pel que fa al dret social i laboral, tal com va assenyalar en el seu discurs d’agraïment durant la gala de lliurament de distincions en l’acte de celebració del Dia de la Justícia a Catalunya.

Com a dona de conviccions, en algunes ocasions al llarg de la seva trajectòria professional al Tribunal Suprem ha subscrit un vot particular discrepant que ha acabat amb un canvi legislatiu o amb el canvi d’una sentència, sigui en l’àmbit europeu o internacional, a favor del seu vot particular. Un dels casos més recents, i que ella mateixa va explica durant el seu parlament en acabar de recollir el Premi Justícia 2024, és el de la sentència dels monoparentals que s’ha publicat recentment, en la qual es reconeixen uns drets que són els que es contemplaven en el seu vot particular a la sentència dictada pel Tribunal Suprem en data 2 de març del 1923.

Crec que per a Tarragona i les seves comarques ha de ser motiu de satisfacció que la figura destacada de la justícia a Catalunya reconeguda per la Generalitat sigui una tarragonina que exerceix i que aporta al territori el seu prestigi, la seva ensenyança i el seu exemple.

Com a president del Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona, puc afirmar que és un honor per a la nostra institució que una figura tan prestigiosa de l’àmbit jurídic com és la de Rosa Maria Virolès, sigui estreta col·laboradora del nostre ens, així com també la directora de les nostres Jornades de Dret del Treball i de la Seguretat Social que, anualment, acullen un important nombre de professionals dels sectors jurisprudencial, legislatiu i acadèmic i que, sens dubte, s’han convertit en una trobada referent del sector gràcies també a l’empenta, professionalitat i dedicació de la Rosa Maria.