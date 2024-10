I a la Castanyada qui la protegirà?

Creado: Actualizado:

Us heu preguntat mai què passaria si en comptes de veure l’arribada dels Reis d’Orient al Serrallo, el personatge que baixés del vaixell fos el Pare Noel? O que en comptes de fer ballar els nostres gegants i nanos, optéssim per fer ballar els personatges del Manga o dels Simpson? I si Sant Jordi no matés el drac, i fos Batman qui s’encarregués de mantenir la llegenda viva? Sona estrany, oi?

Aquests dies veig amb preocupació com el govern del PSC de l’Ajuntament de Tarragona promou ‘desfilades de Halloween’ per tota la ciutat com a gran aportació a la festivitat de Tots Sants. És evident que hi ha persones, grups, famílies i entitats privades que aprofiten aquestes dates per organitzar activitats relacionades tant amb Halloween com amb la nostra Castanyada, sobretot adreçades al públic familiar, i això està molt bé, però crec que, des d’una institució pública com l’Ajuntament de Tarragona s’haurien de concentrar tots els esforços i recursos a potenciar les nostres tradicions.

No tinc res en contra de la internacionalització ni de l’intercanvi de cultures, tradicions o llegendes entre pobles. La diversitat cultural ens ha d’enriquir com a país i com a societat, però mai ha de substituir ni expropiar les nostres tradicions per altres. Qui protegirà la Castanyada i les nostres tradicions si no ho fan les nostres institucions? Qui protegirà la llengua catalana si no la protegim nosaltres, les catalanes i els catalans?

Vull pensar que tant la conselleria de Comerç de l’Ajuntament com l’Empresa Municipal dels Mercats de Tarragona tenen clar que cal promoure els productes quilòmetre zero, la cuina de mercat o el comerç de proximitat, tant dels barris com del centre. O és que potser el que hauríem de fomentar és que la ciutadania de Tarragona consumeixi a les grans superfícies i hipermercats? No, veritat?

Suposo que tots estaríem d’acord en què a Tarragona hem fugit del model de turisme clàssic de ‘sol i platja’ per consolidar i atraure un turisme de més qualitat marcat pel nostre patrimoni històric, cultural i natural. Hem triat un model de turisme que forma part d’un model de ciutat. Doncs cal la mateixa fermesa en la defensa de les nostres tradicions com a ciutat i com a país. Per això demano un exercici de ‘responsabilitat’ al govern de Tarragona perquè protegir i divulgar la nostra Castanyada també forma part d’un model de ciutat.

En l’àmbit més humà, seguir les tradicions com la Castanyada ens ajuda inconscientment al nostre benestar, ja que ens permet crear hàbits, rutines i rituals que ens donen pautes i referències. Des d’aquí us animo a reflexionar sobre la rellevància de les festes i tradicions i les seves ensenyances: sobre les herències dels nostres avantpassats o sobre la importància de saber qui som, d’on venim i on anem, tot gaudint d’un temps farcit de delicioses festes tradicionals i gastronòmiques com la Castanyada.