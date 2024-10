Creado: Actualizado:

El passat dimecres, dia 2, una representació de Pro Vegueria Penedès es va reunir amb l’alcalde del Vendrell per analitzar l’estat de la situació ferroviària. Les dues parts van coincidir en que el tercer fil a les vies que s’ha posat entre Sant Vicenç i Castellbisbal i el que ara es comença a posar fins a Tarragona, és una solució provisional pel pas de trens d’ample europeu, però que s’ha de treballar per una solució definitiva ja que la que es posa ara quedarà saturada amb pocs anys a més dels problemes que generen el pas de mercaderies perilloses per dins de poblacions.

Aquesta solució definitiva ha de ser la construcció d’una nova línia Lleida, Igualada, Castellbisbal (l’Eix Transversal Ferroviari) que compleixi amb totes les mesures de seguretat, doni servei a l’Anoia i tingui en compte l’ enllaç amb Tarragona per la complexitat que té. Les dues parts treballaran en aquesta direcció, com ja varen fer en els suggeriments a l’ exposició pública de l’avanç del Pla Territorial del Penedès.