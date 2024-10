Fe, esperança, caritat. . . I quantes coses més

Creado: Actualizado:

Amb les imatges diumengeres, coloristes, espectaculars, úniques del Concurs de castells del 2024 i amb la tripleta guanyadora dels Castellers de Vilafranca, la Vella dels Xiquets de Valls i la Jove de Tarragona estic escrivint aquestes línies, en les quals vull reflectir el despropòsit i la disbauxa generada per la instal·lació d’una tercera via en el corredor del Mediterrani al seu pas pel túnel de Roda de Berà per afegir-hi una tercera via d’ample internacional obliguen a tallar durant cinc mesos la circulació entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders.

Aquests darrers dies els mitjans de comunicació han repartit a tort i a dret informació exhaustiva sobre aquest fenomen que patiran com si fos un tsunami el dia a dia durant sis mesos per anar a Barcelona, i també els que venen al Camp de Tarragona a treballar, que ‘haberlos haylos’ (= haver-n’hi, n’hi ha).

Dijous 26 de setembre. La Secuita ofereix els terrenys del pàrquing ‘low cost’ per aparcar durant el tall de vies, que afermançaria 650 places addicionals pels usuaris; Les obres entre TGN i Sant Vicenç, essencials pel Corredor del Mediterrani.

Divendres 27 de setembre. Disponibles els abonaments a 4 € pel bus directe de Tarragona a Barcelona; Renfe contracta a més de 150 persones per informar sobre aquesta situació kafkiana.

Diumenge 29 de setembre. Els mitjans periodístics van donar a conèixer la guia pràctica per desplaçar-se durant tot el que durarà el tall de les vies ferroviàries. Informació pels usuaris de Tarragona, Reus, Tortosa, Valls, Altafulla, Torredembarra, Vila-seca, Salou, Cambrils i l’Hospitalet de l’Infant,

Dimarts 1 d’octubre. Comença el tall de Rodalies amb 30.500 places diàries de bus per intentar reduir-ne l’afectació; L’alternativa als trams tancats serà l’autobús, amb sortides des de l’Hospitalet de l’Infant, Salou, Cambrils, Vila-seca, Tarragona, Altafulla i Torredembarra. Des de la plataforma? Dignitat a les Vies manifesten que «la seva fortalesa es fonamenta en tota la comunitat dels usuaris, han sabut unir-se en l’adversitat i aixecar les nostres veus per exigir el que és el nostre dret».

Dimecres 2 d’octubre. La paciència de la gent salva a Renfe; Primer dia superat amb menys usuraris; L’Estació de Sant Vicenç de Calders ha sobreviscut gràcies al treball dels responsables de Renfe; Els protagonistes han sigut els viatgers que amb resignació i molta paciència han patit pel tall de les vies. Algunes manifestacions són: “No m’ha agradat anar en bus. Ho he passat malament”; “És molt estressant”; “Hauré d’aixecar-ma a les 4:30 per arribar a les 9”; “Vaig en AVE. En bus es tarda massa i no em fio dels horaris”; Et canvia força la vida”.

Els trens punxen en la primera de les 152 proves de foc; Alternatives, totes les imaginables: cotxes fins a Sant Vicenç o BCN, l’alta velocitat ...; Caos circulatori en l’estació i en l’avinguda Roma: A Valls quasi es dobla les freqüències amb set combois per sentit; El ministre Puente proposa eliminar la gratuïtat dels bons per Mitjana Distància i Rodalies; Cambrils, satisfet amb el servei de l’Avant, que des de Tortosa a BCN també és una aposta segura, malgrat que “el cos del bitllet és excessiu. L’Avant hauria de tenir el mateix preu que els altres trens”; “Què hi ha de nou? Com sempre el tren va malament”; Els alcaldes avalen l’inici del tall, però seran “exigents”

Dijous 3 d’octubre. Tarragona-Barcelona en tren, una odissea que fa deu anys es feia en 50 minuts; els usuaris ara tarden entre mitja hora i una hora més, sense tenir en compte l’efecte del tall; “Hi haurà un moment en què no aguantarem més”; Reus i l’Ebre els més castigats; “Només exigim un servei digne”. La disbauixa ja està servida. Despropòsits. Riem per no plorar.