Per una desburocratització de la cultura, el reequilibri territorial i majors recursos

Aquesta darreres setmanes al Parlament de Catalunya s’han celebrat les comissions on tots els consellers del Govern de la Generalitat exposen quines son les seves línies de treball per a la propera legislatura. Una ocasió on els diputats de cada formació marquem quines son les prioritats polítiques per aquesta legislatura. En la primera Comissió de Cultura del Parlament Junts, on tinc el plaer de ser el portaveu de Junts, hem posat èmfasi en la cultura catalana com a eina per fomentar l’autoestima, la cohesió i l’equitat. Per això, creiem que cal un reequilibri territorial, dotant d’equipaments culturals públics els territoris que n’estan mancats, en especial les Terres de l’Ebre i el Pirineu. Així mateix, com apunta el darrer informe del Consell Nacional de les Arts i la Cultura, en el cas dels espais d’art només un 40% de les comarques catalanes en disposen.

Tot plegat, instem a una inajornable simplificació administrativa que permeti guanyar agilitat i flexibilitzar el sistema de subvencions, al costat d’una racionalització normativa. En matèria pressupostària, Junts defensa l’assoliment del 2% d’inversió de la Generalitat en cultura. El Govern ha creat un nou Departament de Política Lingüística, però enlloc d’incrementar-ne els fons, haurà de compartir-los amb Cultura. Una nova trava en un camí que ja és massa llarg.

Com també assenyala el CONCA, les darreres millores pressupostàries no han anat acompanyades d’una percepció generalitzada sobre un impacte equànime en tots els àmbits culturals. Vetllarem, doncs, per un repartiment equitatiu.

Sense l’asfíxia del dèficit fiscal de 22.000 MEUR anuals patit per Catalunya, el país podria complir amb aquesta necessitat imperiosa per a la cultura. És necessària la correcció del dèficit d’inversions de l’Estat aquí, també en equipaments culturals, amb un espoli encobert que afecta els més grans, i alhora amb casos flagrants a tot el territori com el de la Biblioteca Provincial de Tarragona. Roman en el mateix edifici des de 1962, quan la ciutat tenia 42.000 habitants davant dels 138.000 actuals, a diferència dels canvis efectuats a Lleida (1998) i Girona (2014). Alhora el govern espanyol només executà l’any passat un 10,2% del previst pel Ministeri de Cultura a Catalunya, 132.000 € d’1,3 M€.

Així mateix, hem instat el Govern perquè el Consell de l’Audiovisual de Catalunya apliqui la quota de música en català del 25% a les ràdios, establerta legislativament el 1998. Segons dades de la revista Enderrock, els autors, intèrprets i discogràfiques en català han deixat de percebre més de 200 MEUR.

Finalment, hem proposat un acord ampli entre administracions per determinar la inversió en cultura per habitant segons estàndards de la Unió Europea. Ha de ser la base per a una llei que vehiculi economia i cultura, amb l’assignació de percentatges per a cada administració.