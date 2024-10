Sí, el Priorat existeix i existirà

Creado: Actualizado:

El Priorat tenia un trist record. En efecte, en els pressupostos de la Generalitat per l’any 2014 (amb Govern independentista) la inversió total per a tot el Priorat van ser uns raquítics 25.000 euros. Com va destacar la premsa en aquells moments, qualsevol dels diputats que havia aprovat aquells pressupostos cobrava més que la inversió total de la Generalitat en una comarca on vivien més de 10.000 habitants. Ni més, ni menys.

Què vull dir amb això? Que quan parlem que les comarques del sud durant molts anys hem estat les grans oblidades dels Governs de la Generalitat no estem expressant una opinió subjectiva; és una realitat constatable. 10 anys més tard, aquesta falta d’inversions s’ha agreujat amb la sequera, una nova “fil·loxera del segle XXI” com em deien uns viticultors fa uns dies, que condemnaria el futur del Priorat. 10 anys més tard, tenim un Govern que ha canviat d’actitud. I de no de paraula, sinó amb fets a la mà.

El Govern que presideix Salvador Illa va aprovar fa una setmana la inversió de més de 70 milions d’euros per començar a resoldre el problema de la falta d’aigua al Priorat: 1.100 persones destinatàries directes i ajudes a 9 cooperatives per promoure un projecte d’intercooperació. Hem passat de la promesa a l’execució.

De les bones paraules als fets. Vam dir que tornaríem a posar les comarques tarragonines al mapa de les inversions de la Generalitat i així ha estat (abans, fins i tot, d’aprovar els primers pressupostos del nou Govern). El Priorat és una joia de patrimoni comú, i la ciutadania que hi viu en forma part i el fa possible. No ens podem permetre un Govern que els hi doni l’esquena.

I és que el Govern liderat per Salvador Illa governa pel conjunt del país, no només per la gran Barcelona. Igual com seria un escàndol que els municipis de l’àrea metropolitana de la capital no tinguessin aigua potable garantida, igual ho és en el cas de pobles com la Morera de Montsant o la Vilella. Perquè la ciutadania que viu i treballa en els 23 municipis del Priorat ha de tenir un Govern que vetlli per ella i el seu futur.

Tenim un Govern que treballa tenint present el necessari equilibri territorial que eviti que tinguem un país de dues velocitat, (la dels grans nuclis de població amb les inversions satisfetes versus els petits pobles de l’interior abandonats a la seva sort). Per això, al Priorat i a la resta de Tarragona necessitem mesures concretes i més inversions per seguir construint una Catalunya vertebrada i justa, amb oportunitats per a tothom, visquin on visquin.

En resum: una nova etapa amb un nou Govern de progrés que governa, pren decisions i les executa. Com diu el president Illa a Catalunya ho tenim tot per triomfar. I és veritat. Aquest Govern demostrarà que es pot fer una política econòmica capaç de servir als interessos de la majoria del poble de Catalunya.

Com diu el mateix president: més treball i menys soroll. Més inversions concretes i menys baralles, insults i desqualificacions. Més defensar els interessos reals dels catalans i catalanes a peu de carrer i menys parlar de Catalunya, en genèric, sense concretar res.

I ara arribarà el moment en què tothom s’haurà de retratar. Estem a les portes d’uns nous pressupostos de la Generalitat, que seran claus pel Priorat, el Camp de Tarragona i l’Ebre, i la resta de Catalunya. Confio que la majoria de forces del Parlament prioritzin el sentit de país al joc polític.

Caldrà treballar en els propers mesos per aconseguir-ho, però caldrà responsabilitat i voluntat d’entendre’s. Així serà com els catalans i catalanes, a la seva vida real, disposaran de més recursos per al futur comú. I així serà com podrem reivindicar que el Priorat (i la demarcació de Tarragona) existeix, i que seguirà existint.