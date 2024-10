La gent gran hi té molt a dir, escoltem-la!

Creado: Actualizado:

Aprofitant que ahir es va celebrar el Dia Internacional de les Persones Grans, és un moment ideal per reflexionar i aprofundir sobre el gran valor que aporta aquest col·lectiu a la societat. Hem de prendre consciència que les persones grans són un actiu fonamental en el nostre dia a dia. La seva experiència, saviesa i coneixement són fonts d’aprenentatge per a les generacions més joves. Però sovint són invisibilitzades i relegades a un segon pla. Aquesta realitat ens obliga a treballar plegats per trencar els estereotips que perpetuen la idea que el pas del temps és sinònim de pèrdua de capacitat.

És essencial que reconeguem el paper de la gent gran i contribuïm a garantir que se senti valorada i respectada. Un dels grans reptes que afronta és la soledat, un fenomen que pot afectar a la seva qualitat de vida. La soledat no és només un estat emocional, és un problema social que pot tenir conseqüències greus per a la salut física i mental. Moltes persones grans es troben aïllades, ja sigui per la pèrdua de persones estimades o la reducció de les seves xarxes socials. Per això, és vital que com a administració pública fomentem espais d’interacció i participació, on puguin establir vincles i sentir-se part activa de la societat.

Des d’ERC vam implantar diversos projectes durant l’anterior mandat per fer front a aquest problema. La iniciativa ‘Dinars en companyia’ va néixer amb l’objectiu de facilitar un espai per a vincles d’amistat, millorar la integració i la qualitat de vida de les persones grans i alhora oferir un àpat saludable. Una proposta que ajuda moltes persones a incrementar la interacció social i l’autonomia personal. Durant la prova pilot que es va fer a finals del 2022, es van repartir 2.300 àpats i hi van participar més d’una seixantena de persones, amb una mitja d’edat de 74 anys. Les posteriors edicions també van ser èxit i van demostrar que feia falta una iniciativa d’aquestes característiques per a fer costat a la gent gran.

A banda de la soledat, una de les grans barreres que s’enfronten les persones grans és la bretxa digital. En una societat cada vegada més digitalitzada, hem de tenir en compte les persones grans. Moltes d’elles se senten excloses del món digital, la qual cosa limita el seu accés a informació, serveis i oportunitats que cada vegada es gestionen més en línia. Hem d’assegurar l’accés a les noves tecnologies i facilitar la seva formació, permetent que les persones grans s’integrin i es connectin amb el seu entorn, empoderant-les així per participar activament en el dia a dia.

Empoderar les persones grans també implica fomentar la seva participació en la presa de decisions que els afecten. La seva veu ha de ser escoltada i tinguda en compte en les polítiques públiques. Així doncs, l’Ajuntament de Tarragona també ha de ser un espai obert i accessible on la gent gran pugui expressar i fer arribar les seves inquietuds i propostes. Aquesta inclusió beneficia les persones grans i contribueix a construir una ciutat més cohesionada, justa i on tothom se senti respectat.

Hem de promoure una societat que valori les persones grans per la seva capacitat de contribuir al present i al futur. Aquest col·lectiu ha dedicat la seva vida a construir el món en què vivim i han de ser tractats amb el respecte que es mereixen. És per això que cal trencar amb l’edatisme en vers les persones grans i promoure una visió positiva de la vellesa, valorant l’experiència i el coneixement. Hem de continuar treballant per crear un entorn on la gent gran se senti valorada i gaudeixi d’una vida plena i activa. Cal transformar la relació que tenim amb aquest col·lectiu perquè necessitem una societat fortament interrelacionada, cohesionada i solidària. Escoltem a la gent gran, hi té molt a dir!