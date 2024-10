Tarragona, capital mundial del món casteller

Creado: Actualizado:

La primera edició del concurs de Castells es va celebrar l’any 1932 aleshores a la plaça de toros de Tarragona, que la Societat Taurina de Tarragona va encarregar l’any 1883 al tarragoní Ramon Sals i Ricomà, que era un dels seus membres i llavors arquitecte municipal. Es tracta d’un edifici d’estil eclèctic, historicista, estils anteriors al modernisme i que es va aixecar sobre l’antic baluard d’Orleans, en una zona allunyada del centre de la ciutat. La Diputació va comprar la plaça i el 2007 la va reformar i hi va afegir una cúpula parcialment retràctil

Als anys 30 i a causa de l’eclosió del fet casteller a Tarragona, el Vendrell i Valls, va sorgir la proposta de fer un concurs a la ciutat de Tarragona. L’ínclit i magnífic vendrellenc, intèrpret de violoncel i aficionat als castells Pau Casals va tenir la dèria de promoure el concurs. Ell va ser qui va presidir les dues primeres edicions, fins que la situació política del país va fer insostenible el projecte. Els anys 1952, el 1954 i el 1956 van ser un primer intent de recuperar el concurs. El cert és que van passar molts anys per conquerir una segona vida per recuperar aquella voluntat inicial de contribuir a millorar la consideració social i cultural dels castells.

El 1970, el Patronat Municipal de Castells decideix recuperar el Concurs, per garantir que Tarragona continuï sent una plaça castellera de primer ordre mundial. La plaça taurina s’omple de gom a gom i s’aixeca el dos de vuit amb folre, castell de referència en aquell moment i es va qualificar com el “Concurs del segle”. La Tàrraco Arena Plaça/TAP ha vist l’evolució que hem viscut tots plegats, passant de la tripleta màgica, i gaudint dels castells de gamma extra. La realitat es que any rere any veurem castells més alts, més esvelts i, també, perquè no dir-ho, més ambiciosos.

Comparteixo amb l’alcalde Rubén Viñuales l’opinió que, sens dubte, el concurs, «és l’aparador més potent que ara mateix poden tenir totes les colles castelleres ... és l’esdeveniment de cultura popular més potent que actualment se celebra a Catalunya». No podem oblidar-nos que el 16 de novembre de 2010 el fenomen casteller va ser declarat per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Tarragona és l’única ciutat 1queue gaudeix de quatre colles castelleres: els Xiquets de Tarragona, la Jove, els de Sant Pere i Sant Pau i el Serrallo. El Pla de la Seu ja fa anys que gaudeix dels dimecres estiuencs de la iniciativa ‘Tarragona ciutat de Castells’ perquè els tarragonins i, sobretot, els turistes i viatgers contemplin aquestes torres humanes que es caracteritzen per la seva força, l’equilibri, el valor i els seny. Aquesta manifestació cultural és molt socialitzadora, que la camisa la porta des d’un peó a un doctorat o un savi excel·lent. També hem de recordar que ja fa més de dos-cents anys que es fan castells, provenen del ‘Baile de los Valencianos’.

Aquest diumenge 29 de setembre els Nois de la Torre guanyen com l’any passat, descarregant el 5 de 7 amb l’agulla i el 7 de 7 també amb l’agulla i carregant el 2 de 7. Aquest cap de setmana s’iniciarà el XXIX Concurs a la TAP, el dissabte actuaren 18 colles i el diumenge les 12 finalistes. Es preveu que més d’11.000 persones, sense comptar els castellers, repartits 5.000 el dissabte i 6.000 el diumenge. La Xarxa-TAC 12 retransmetrà directament íntegrament tota la festa castellera, que competiran les 12 millors colles, de les 42 que avui dia hi ha Catalunya. El Rànquing Estrella comptabilitza els tres millors castells de les cinc millors diades realitzades per cada colla des del 1.09.2023 i fins al 31.08.2024. Amic lector, prepara’t per veure el millor espectacle casteller del món en la ciutat capital mundial del món casteller.