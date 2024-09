Mas Iglesias, un espai emblemàtic de la nostra ciutat

Creado: Actualizado:

Aquesta setmana hem posat la primera pedra de 132 habitatges de protecció oficial, la primera promoció d’habitatge públic en tretze anys, al Barri de Mas Iglesias, davant mateix de la Biblioteca Pere Anguera i molt a prop d’un dels espais més emblemàtics i identitaris de la nostra ciutat: el Parc de Mas Iglesias.

Al voltant d’aquest pulmó verd, confluiran molts projectes els propers anys. A finals de juliol van començar les obres de la reivindicada estació de Bellissens, al costat del campus Bellissens de la URV i a prop de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. En pocs mesos començaran les obres de la futura escola bressol municipal (EBM) Ametller, també la primera en quinze anys. L’EBM estarà ubicada dins l’actual recinte de l’escola Eduard Toda i ens permetrà generar una illa educativa complerta, amb serveis educatius de 0 a 16 anys, comptant amb l’institut de secundària Roseta Mauri. Per Mas Iglesias també entrarà a la ciutat, procedent de Cambrils, Salou i Vila-seca i la futura estació intermodal, el futur tramvia que ens ha d’unir amb Tarragona i els principals municipis de la Costa Daurada.

L’actual equip de govern de l’Ajuntament de Reus ha defensat i promogut alguns d’aquests equipaments i infraestructures amb l’objectiu de transformar la ciutat i, molt en concret, el sud de la ciutat. Tenim una oportunitat històrica per impulsar una transformació urbanística, econòmica, social, cultural i fins i tot de percepció de seguretat dels barris de Mas Iglesias, Juroca, Parceles Cases, Montserrat, Fortuny i Carrilet. I no podem ni volem desaprofitar-la. Per això el passat juliol vam presentar un pla de transformació del sud de la ciutat que contempla diverses actuacions: el manteniment del Mercat del Carrilet en el seu emplaçament en un edifici nou amb serveis de mercat però també serveis municipals, un edifici d’habitatge dotacions i també equipaments públics, la vianalització del carrer de l’Escultor Rocamora, la pacificació del trànsit a l’avinguda del President Macià, la prolongació del verd del Parc de Mas Iglesias fins als nous espais oberts del Carrilet i l’avantprojecte de la nova estació d’autobusos.

És un projecte engrescador i valuós per als barris del sud i també per al conjunt dels reusencs i reusenques. Un projecte de ciutat que hem compartit des de l’inici amb totes les entitats veïnals i que aquesta mateixa setmana hem tornat a explicar en una reunió amb les associacions de veïns i veïnes que formen part de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR), que veuen amb bons ulls la voluntat de millora dels barris.

L’equip de govern que encapçalo té molt clar que ha de resoldre i millorar problemàtiques quotidianes com la neteja, el manteniment de la via pública, la convivència o la percepció de seguretat però també que Reus ha de seguir avançant i que per això calen projectes transformadors com el de la zona sud de la ciutat i la futura estació d’autobusos, consensuada entre la regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus i l’anterior govern de la Generalitat.

Comprenc la preocupació dels veïns i veïnes que tenen dubtes sobre aquest equipament o que no volen tenir l’estació al costat de casa seva.Treballarem perquè l’impacte (acústic, mediambiental, ...) sigui el mínim i tinguem un equipament del segle XXI, cosa que no podem fer en el seu actual emplaçament. Ja ho he dit, hem presentat un avantprojecte i volem tenir el millor projecte. La participació dels veïns i veïnes enfortirà aquest projecte perquè la participació ciutadana responsable i constructiva millora i enforteix qualsevol projecte. Però també lluitaré contra la desinformació.

No és cert que el parc de Mas Iglesias perdrà espai verd. En primer lloc, per voluntat pròpia. Aquest govern té un eix del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2023-2027 amb 63 actuacions pensades per tenir una ciutat més verda, més sostenible, més resilient i més habitable per a tothom. També tenim en marxa un dels projectes de renaturalització més ambiciosos de Catalunya: el RENATUReus, un pla d’inversió sufragat amb fons europeus Next Generation amb el suport de la Fundación Biodiversidad per incrementar espais verds, arbrat i estrats arbustius; renaturalitzar patis d’escoles i habilitar-los com a refugis climàtics o posar en valor ecosistemes naturals com les rieres (com ja hem fet amb la riera de l’Auberada o l’entorn de les Clarisses), entre d’altres. En segon lloc, perquè la llei no ens deixa impulsar transformacions urbanístiques que vagin en detriment de les zones verdes existents.

El Parc de Mas Iglesias ha de continuar essent un dels pulmons verds més grans de la ciutat. Ho vaig dir el passat febrer quan reestrenàvem el roserar Joaquima Gallisà (l’únic que hi ha a Reus i un dels pocs públics de Catalunya) amb la participació dels veïns i veïnes i de les entitats i col·lectius ciutadans més propers, com l’Escola Eduard Toda, i del conjunt de la ciutat. Aquest és un espai emblemàtic de la ciutat.

Un espai que mostra la llarga tradició roserista de Reus: la rosa és el símbol de la ciutat i hi ha una llarga tradició de cultiu d’aquesta planta entre els reusencs i les reusenques. Un espai per ser viscut al llarg de l’any, pensat perquè tothom (joves, persones grans, famílies) pugui gaudir dels beneficis de tenir a prop un espai verd de qualitat: beneficis per a la salut física i emocional, per al benestar individual i comunitari.

Un espai singular que forma part de la nostra memòria i identitat col·lectiva que és responsabilitat de tots i totes cuidar i mantenir. Dels veïns i veïnes de Mas Iglesias i també de l’equip de govern. Teniu el meu compromís i la meva voluntat de dialogar i treballar pel millor projecte pel barri i per la ciutat i perquè Reus sigui, sobretot, un bon lloc per viure.