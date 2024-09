Per què han de parar els trens a Valls

Creado: Actualizado:

Un dia menys per arribar al dia D del Camp de Tarragona. L’u d’octubre, la nostra mobilitat patirà una revolució, els trens entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders quedaran parats durant 6 mesos, com a mínim.

Una de les poques alternatives que plantegen de connectivitat, via ferrocarril, és rescatar el trànsit entre Tarragona-Reus i Valls, via l’estació de la Plana de Picamoixons. Una connectivitat que implica una maniobra d’inversió de trens, però que permet seguir connectats ferroviari ament.

Aquesta connectivitat suposarà augmentar el trànsit de trens per l’antiga via de Valls-Sant Vicenç de Calders. Un trànsit no només de persones, però sobretot de mercaderies. Aquesta connectivitat implicarà un conjunt d’externalitats, concretament i principalment per a la ciutat de Valls.

Unes externalitats negatives i d’altres de positives. Les negatives ja es pressuposen, augment de transit de mercaderies, soroll i perillositat.

I les positives, més pas de trens de passatgers que poden donar servei a la capital de l’Alt Camp i augmentar la seva connectivitat cap al Baix Penedès i Barcelona, i al mateix temps cap a Reus i Tarragona. Seria molt injust que només ens quedéssim amb les externalitats negatives, la gent de Valls que patiran durant 6 mesos aquesta revolució es mereixen «el bo i el dolent», no només «el dolent».

És més, aquest augment de trànsit de persones cap a Reus i Tarragona, hauria de ser interpretat com un augment de la connectivitat que ajudaria a conformar la tan anomenada Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona. Seria tot un detall, que els ajuntaments i alcaldes de la futura Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona donessin un suport públic a les demandes de l’Ajuntament de Valls i la seva alcaldessa.

Tarragona i Reus principalment, han de veure aquest augment potencial de trànsit i connectivitat amb Valls com un primer pas per fer Metròpolis.

Seria del tot miop, metropolitanament parlant, deixar sol a l’Ajuntament de Valls en aquesta demanda totalment justa. La Metròpolis es fa amb paraules, però sobretot en fets, i aquí tenim una gran oportunitat per mostrar solidaritat, per mostrar voluntat i ganes de fer i de ser Metropolis. Si Valls queda despenjat, serà una oportunitat perduda.