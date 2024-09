Creixem quan ens atrevim a superar-nos

Creado: Actualizado:

L’ambició és una força poderosa, però no és simplement la necessitat de destacar o guanyar a qualsevol preu. La veritable ambició és atrevir-se a anar més enllà del que esperen de nosaltres, a superar els reptes que ens posen i, sobretot, a superar-nos a nosaltres mateixos.

En la vida, sovint ens marquen metes, objectius mínims, reptes que semblen suficients. Però, per què ens hauríem de conformar amb el «suficient»? Per què no buscar una «nota» més alta? No hem vingut a aquest món per viure a mitges, per navegar per la vida amb la intenció de només complir. Si ens conformem amb el mínim, mai descobrirem què hi ha més enllà, mai sabrem fins on podem arribar. I si, en comptes de buscar el «suficient», ens atrevim a buscar l’excel·lència?

No és fàcil sortir de la zona de confort, però és precisament quan ens atrevim a fer-ho que descobrim el nostre veritable potencial. Si ens diuen que hem de fer deu sèries d’un exercici, ens podem conformar amb això, però... i si en fem onze? Aquest «i si» és la clau.

L’ambició no és una carrera contra els altres, sinó un repte constant amb nosaltres mateixos. És una crida interna que ens diu que no ens conformem amb el mínim, que ens atrevim a donar més, no per demostrar-ho a ningú, sinó per sentir aquella satisfacció personal de saber que ho hem donat tot.

Quan treballem amb aquesta mentalitat, no hi ha límits imposats que valguin. Si el món canvia i les circumstàncies es modifiquen, ens hem de preguntar si els objectius que se’ns havien marcat encara són vàlids. I si no ho són, si podem anar més enllà, per què no fer-ho? Ens hem de qüestionar si ens estem conformant o si realment estem aprofitant tot el nostre potencial. Perquè ningú coneix millor les nostres capacitats que nosaltres mateixos.

L’ambició és una invitació a tenir coratge, a desafiar-nos a nosaltres mateixos amb amor i respecte, però també amb determinació. Quan ens atrevim a superar-nos, no només ens fem millors professionals, sinó també millors persones. L’èxit no es mesura només pel que aconseguim, sinó pel camí que recorrem per arribar-hi, i com de valents som per fer el pas extra quan ningú més ho fa.

És important recordar que l’ambició sana també es reflecteix en la col·laboració amb els altres. Quan nosaltres creixem, inspirem els que ens envolten. I quan ells creixen, ens arrosseguen a créixer també. Aquest és l’impacte d’una ambició compartida: ens atrevim a ser millors i, en fer-ho, elevem tot el nostre entorn. Ajudar els altres a superar-se és, de fet, una manera de créixer conjuntament.

Quan ens mirem al mirall al final del dia, el que importa no és si hem complert amb els mínims establerts. El que realment compta és si ens podem dir, amb el cor tranquil, que hem donat el màxim de nosaltres. Això ens permetrà descansar amb la satisfacció de saber que hem crescut, no només perquè ens ho han demanat, sinó perquè ens hem atrevit a fer-ho.

Crec que és precisament en aquests moments de valentia i esforç on trobem el veritable significat de l’ambició. No es tracta d’aconseguir més o de voler més del que ens mereixem. Es tracta de viure plenament, de donar el millor de nosaltres mateixos, sempre que puguem, perquè sabem que només quan ens atrevim a superar-nos, és quan realment creixem.