Deures pel nou govern: la Catalunya Sud

Creado: Actualizado:

La Catalunya Sud ha estat durant massa temps un territori amb dèficit de protagonisme a les agendes governamentals. Ara, però, és el moment perquè el nou govern de la Generalitat demostri que la “Catalunya preferent” no acaba a Sitges i que és un mite dels del Sud. Aquest és el mandat on s’han d’abordar, finalment, les grans oportunitats i projectes d’alt impacte que poden transformar aquesta regió, especialment en el sector TIC.

Per començar, tenim els Fons de Transició Nuclear. Aquesta muntanya de milions, si es gestionen bé (i creuem els dits), ha de ser el combustible que aquest territori, part de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona, necessita per encendre la transformació digital, empresarial i social. Es tracta d’una oportunitat que ve amb un manual d’instruccions claríssim: reconvertir l’economia, digitalitzar les empreses actuals, potenciar la innovació, captar noves empreses TIC i crear nous llocs de treball per a un futur que ja és present. No hi ha marge per a excuses.

L’impuls real de l’Àrea Metropolitana al Camp de Tarragona és un altre projecte prioritari per consolidar millors serveis i reforçar la cohesió regional en matèries tan estratègiques com la mobilitat, el transport, l’energia o la promoció econòmica. Durant aquest nou mandat, inversions milionàries com el TramCamp, l’estació intermodal del Camp de Tarragona i el baixador de Bellissens a Reus han de deixar de ser promeses i convertir-se en realitats.

Aquestes infraestructures són la clau de volta per a la nostra connectivitat i competitivitat, situant-nos a poc més de 30 minuts del centre de Barcelona. A ulls d’un inversor internacional, això ens converteix en la «Barcelona Sud», una etiqueta atractiva que s’ha de saber vendre i aprofitar. En clau local però amb efectes globals, projectes com la creació i consolidació dels districtes innovadors i tecnològics a Reus (zona Tecnoparc) i Tarragona (zona Tabacalera) haurien de ser una prioritat absoluta per al nou govern.

Imagineu una regió on la barreja de talent, empreses TIC i la recerca convergeixen en un ecosistema robust que fomenta la col·laboració i l’excel·lència dins d’una àrea metropolitana de primera categoria, amb més de mig milió d’habitants. Considerar un nou @ a la CATSUD. Pot semblar un somni llunyà, però amb voluntat política i la inversió adequada, aquesta visió pot materialitzar-se abans del que molts es pensen.

Per aconseguir-ho, és indispensable l’aposta per generar, retenir i atraure talent. La Universitat Rovira i Virgili i els centres de formació professional TIC necessiten recursos per un impuls seriós. Formar més i millor talent digitalment híbrid i altament especialitzat és imprescindible si volem que les nostres empreses liderin la transformació digital de sectors clau com el turisme, la química, l’agroalimentari, la logística o l’energètic.

I, per retenir aquest talent, el millor argument és oferir una qualitat de vida que faci que viure a les Terres de l’Ebre i al Camp de Tarragona sigui tan atractiu com treballar-hi. Aquí, l’assignatura pendent és clara: l’habitatge de qualitat i assequible. El suport a les empreses també és crucial. Menys burocràcia, menys fiscalització i una regulació no asfixiant són elements indispensables.

A més, es necessiten més ajuts i subvencions, així com la construcció i habilitació de nous espais d’oficines en entorns estratègics per al creixement de les empreses existents i l’arribada de noves. Tot això accelerarà la captació d’inversions i la creació de llocs de treball de qualitat. Finalment, una marca TIC territorial no és un caprici; és una necessitat estratègica regional.

No es tracta només d’una etiqueta bonica, sinó d’un instrument que ens posicioni al mapa tecnològic nacional i europeu i que faci d’aquesta regió una destinació irresistible per a inversions, projectes i talent. Si el govern s’ho pren seriosament –i així confiem–, tenim tots els ingredients per esdevenir un autèntic motor de canvi i prosperitat. Com diem al TICSud, és el moment de fer una aposta clara i atrevida per: Tecnologia, Talent i Territori. El futur no espera.