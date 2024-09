Volem creuers? Sí? No?

Creado: Actualizado:

Abans que res vull donar a conèixer les xifres històriques, que s’han produït a Tarragona des del primer any de rebre creuers, que va ser el 2014 amb dos vaixells i 1.985 passatgers. Hem de recordar que durant la pandèmia les xifres van ser: 2020, un vaixell i 1.463 creueristes i el 2021, 8 i 13.420. També hem de saber que les xifres més altes es van aconseguir els anys 2018 i 2019: 57 / 98.141 i 63 creuers / /128.089 passatgers, respectivament. Aquestes darreres xifres són les més altes. La previsió d’aquest 2024 és de 58 creuers que significaran 122.000 viatgers.

Em consta que el govern municipal té en l’agenda estudiar l’impacte dels creuers sobre la ciutat. L’objectiu no és altre que conèixer la capacitat que té la ciutat perquè aquesta activitat no es converteixi en un problema. A mitjans de juliol Montse Adan, presidenta del Patronat Municipal de Turisme manifestava que «... al final, tots hem d’estar a gust: la ciutadania i els visitants, per tant, hem de ser professionals, amb una anàlisi que ens permeti treballar d’acord amb realitats i que els problemes no s’enquistin».

Tarragona amb 114.580 passatges l’any 2023 ocupa la tretzena posició en els ports espanyols, que encapçala Barcelona amb 3.588.901, li segueixen les Balears 2.517.294, Las Palmas 1.511.743, Santa Cruz de Tenerife 1.106.173, València 786.588, Bahía de Cadiz 679.541, Màlaga 503.898, A Corunya 323.991, Vigo 219.298, Alacant 196.058, Cartagena 176.441 i Bilbao 149.032.

A Tarragona l’arribada dels creuers va començar el 7 d’abril i finalitzarà el pròxim 15 de novembre. Aquest any el Costa Fascinosa serà la nau amb major capacitat de persones, 3.800. Però és el MSC Fantasia, 3.274 passatgers, que farà tots els divendres escala en la seva ruta pel Mediterrani. Amb l’acabada d’inaugurar terminal de Global Ports Holding, que permet operar fins a tres creuers de forma simultània, encara que sols hi haurà tres dies en els quals coincidiran aquesta temporada.

Ja tenim una plataforma en contra d’aquesta moguda provocada pels creuers que s’anomena Stop Creuers Tarragona-Veïnat pel Decreixement Turístic, que reclama que s’ha de saber l’impacte econòmic real i sobretot la veu del petit comerç. A més assenyalen altres aspectes negatius com és «quantificar els costos socials» vers els serveis que originen, com la neteja o el reforç de la seguretat en la via pública a més de l’«impacte sobre l’espai públic».

La Taula Institucional de Creuers xifra en 12.527.000 euros l’impacte d’aquesta activitat durant l’any passat per al territori. Una empresa externa té l’encàrrec de realitzar un estudi sobre aquesta casuística, que ha de resoldre l’equip de govern, per poder planificar amb totes les garanties i que la convivència d’aquest motor econòmic amb el comerç i la restauració sigui sostenible, a la vegada que també ajudi a desestacionalitzar el turisme.

La plataforma defensa que és indispensable la seva participació en aquest estudi. Crec que Tarragona, es mira massa el melic i no explota al màxim la potencialitat turística que té. En el DNI del tarragoní hi ha més pessimisme que optimisme. No hem de ser eufòrics, però hem de ser atrevits i creure sobretot amb el que tenim.

Saber i voler explotar aquestes riqueses patrimonials: les històriques, la gastronomia, la Part Alta, el Serrallo, les platges, etc. Ah!, i el Balcó del Mediterrani, per cert modernista, perquè si vens a Tarragona i no «has tocat ferro», no has estat a la ciutat. Ara et pregunto: Volem creuers? Sí? No?