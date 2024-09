El corredor ferroviari del sud, la prova del cotó

Creado: Actualizado:

Queda menys d’un mes per a desconnectar, ferroviàriament, el sud de Catalunya de la resta del país. Sant Vicenç de Calders es convertirà en la frontera ferroviària entre Catalunya i la resta.

Curiosament, aquesta desconnexió no serà completa ni real però si pràctica, perquè tenim una infraestructura de primer nivell, com la xarxa d’Alta Velocitat i el Corredor Mediterrani, que curiosament donaran l’esquena al territori.

No té molt sentit que una infraestructura d’aquest nivell, no estigui pensada per a donar servei a un territori, pel qual passa, i estigui pensada només per a donar servei entre Barcelona i Madrid. Ni que sigui temporalment.

La gent del territori no pot arribar a entendre aquesta desconnexió sense un pla alternatiu de servei ferroviari pel Corredor Mediterrani i la línia Alta Velocitat. Aquest és el missatge que ha de captar el Govern de la Generalitat, el simpàtic ministre Puente, i també la classe política del territori, per a fer pressió per a una solució, una alternativa digna per a aquest tall ferroviari.

La proposta d’autobusos, de l’ús restringit de la línia de Valls no està a l’altura del que la societat del sud de Catalunya es mereix.

No ens ho mereixem, i no és el que esperem del Govern per a tothom.

Facin l’esforç de gestionar i proposar un servei pel Corredor del Mediterrani i la xarxa d’Alta Velocitat, perquè la proposta actual sumirà en el caos de mobilitat a una part de Catalunya que no es mereix el tracte rebut durant els últims anys.

La crisi que s’acosta serà una prova del cotó per al nou Govern del president Illa. Fins i tot som a temps de modificar algunes propostes del pla alternatiu. És qüestió de voluntat política. Una voluntat política de les diferents administracions implicades, amb un denominador comú, estan totes governades pel PSOE, no hi ha excuses.

És qüestió de voluntat política, la gent del sud de Catalunya es mereix dignitat en les vies.

No pot ser que canviïn els governants en la Generalitat i el tracte sigui sempre el mateix.