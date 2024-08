Volem turisme? Si? No?

Creado: Actualizado:

Estem acabant el mes d’agost. Actualment, potser únicament a l’estiu les fan els que es dedicant a l’ensenyament de qualsevol tipus. Ara, la desestacionalització és importantíssim perquè permet una major racionalització i planificació dels serveis en benefici dels visitants, de l’ocupació i del conjunt del país.

En qualsevol cas, el turisme és el terme que defineix totes les activitats i conjunt de relacions i fenòmens que realitzen les persones, ja sigui de forma individual o bé en grup, a nivell de desplaçaments i permanència fora de la seva residència i entorn habitual. Segons l’Organització Mundial del Turisme (OMT), la duració és per un període inferior a un any i superior a les 24 hores, i amb una finalitat bàsicament de lleure, etc.

Si no es realitza pernoctació, es consideren «excursions». Turistes i excursionistes formen el total de «visitants». Tant els turistes com els excursionistes són visitants, però en el primer cas es realitza una pernoctació, mentre que en el segon cas l’estada és inferior a un dia. El turisme internacional serveix com a font d’ingressos important en molts països i regions, l’economia dels quals es basa en gran part en el turisme.

Ara s’ha escrit que a Espanya li sobren turistes i li falta apujar els preus. El 2023 l’arribada va créixer un 17% i els preus van pujar un 28%. És cert que el client internacional gasta més, en general, també es cert que hi ha de to, com en totes les famílies. No podem disposar preus baixos i després pretendre tenir bons salaris. No caben 15 milions de visitants més, fins a arribar als 100 milions com es preveu.

Caixa Bank Resarche preveu que el PIB turístic aquest 2024 representarà un 12,9%, impulsat pel creixement de la renda bruta disponible en països emissors de turistes internacionals, l’estabilitat geopolítica a Espanya i per la debilitat del euro davant del dòlar. Exceltur eleva la participació en un 13,3% de l’economia espanyola i manifesta que mesurar la salut del sector per l’afluència és irresponsable. L’organització Mesa del Turisme estima que la despesa turística mitjana augmenti un 10% aquest any, amb una aportació al PIB del 13% i tres milions de llocs de treball directes.

Hi ha qui escriu que el boom del turisme té un creixement sense límit, ha de tenir un límit? Comprovem que hi ha poblacions, com Venècia i Barcelona, que viuen que el seu auge turístic xoca amb un creixent rebuig social. La turismofobia és un risc que podria perjudicar l’arribada de turistes al país, en la mesura que podria crear-se un estat d’opinió de rebuig en els mercats emissors que signifiqués optar per altres destins. Això seria un fracàs col·lectiu.

El Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC) estima que el turisme creixerà al doble de l’economia a Espanya, d’aquí al 2034. Es preveu que el creixement mitjà de l’economia sigui del 1,2% durant els pròxims deu anys, mentre que la indústria turística registrarà un augment mig anual del 2,4%. La clau, per no morir d’èxit, és gestionar i planificar cada vegada millor. La preocupació en tot el sector empresarial és màxima i urgeix una gestió sostenible. Existeix aquest turisme sostenible? En definitiva, volem turisme? Si? No?