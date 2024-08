Tots som Meeting Special Olympics Reus: forma-hi part!

Creado: Actualizado:

Del 17 al 20 d’octubre de 2024 viurem una cita molt especial a la ciutat de Reus. Special Olympics tornarà per tercera vegada a la nostra ciutat, aquest cop amb el Meeting Special Olympics de Reus, una trobada que reunirà a unes 450 persones esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de vuit països d’Europa i de quinze comunitats autònomes de l’Estat que competiran en quatre disciplines en format competitiu: bàsquet, pàdel, natació, futbol i petanca; i tres en format d’exhibició: floorball, proves motrius i Young Athletes.

Després de l’enorme èxit dels Jocs Nacionals Reus 2016, que juntament amb els Jocs Special Olympics de 1996 dels que tota la ciutat guarda un gran record, han estat els esdeveniments esportius per a persones amb discapacitat intel·lectual més importants que ha acollit la província, la ciutat de Reus es bolcarà un cop més amb l’esport desenvolupat per persones amb capacitats especials per posar de manifest valors com l’esforç, la constància, l’afany de superació, l’amistat i la confiança.

Amb aquest Meeting Special Olympics volem un cop més manifestar l’esforç col·lectiu de tota una ciutat per fer arribar a través de les persones amb capacitats especials un missatge d’autoestima, d’esperit de lluita i de capacitat de superació que suposi un exemple per a tota la societat. De fet hem escollit el color verd com a fons de la imatge de l’esdeveniment per un motiu, perquè és el color que representa la força de voluntat i els i les esportistes que hi participaran són tot un exemple en aquest sentit.

Però perquè l’entusiasme, l’energia i el compromís d’aquesta cita arribi a la societat et necessitem. El voluntariat és l’essència dels Special Olympics, ja que aquestes jocs no serien possibles sense la col·laboració de totes i cadascuna de les persones voluntàries, que esdevenen una peça clau perquè l’esdeveniment assoleixi l’èxit i es converteixen en veritables pilars d’aquesta cita. Per això, des d’aquestes línies faig una crida a que t’afegeixis com a voluntari o voluntària.

Sens dubte aquest esdeveniment quedarà marcat en el record col·lectiu de la nostra ciutat i no podria ser possible sense la teva col·laboració. T’encoratgem a participar-hi siguis jove o gran ja que tots podem aportar si ens impliquem i donem el millor de nosaltres per fer gran aquest esdeveniment únic. Fes el pas i podràs explicar que en vas formar part, estic convençut que el que t’emportaràs de l’experiència t’enriquirà com a persona a molts nivells. Només cal que ens deixis les teves dades al formulari de contacte que trobaràs al web reusesports.cat.

Meeting Special Olympics és molt més que una trobada esportiva de persones amb discapacitat intel·lectual. És una oportunitat per fer de la nostra ciutat un lloc més acollidor per a les persones amb capacitats especials i és una oportunitat per a construir lligams, forjar noves amistats i conèixer noves maneres de concebre les persones. Una experiència única que no podràs oblidar i que no et pots perdre. Forma-hi part!