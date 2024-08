Salvador Illa, President

Creado: Actualizado:

Des del dissabte passat Salvador Illa és el 133è. president de la Generalitat de Catalunya. Hem viscut els darrers catorze anys amb presidents nacionalistes i ara tenim després de Pascual Maragall i José Montilla, el tercer president socialista. El camí no ha estat fàcil i la darrera setmana ha estat plena d’interrogants i, sobretot, el dijous amb l’espectacle de Puigdemont.

3 agost. La militància d’ERC, recolza el pacte de la seva executiva amb el PSC, amb l’aval del 53,5%. ERC fa «feliç» a Sánchez. Rovira avisa de que el sí és «vigilant i exigent». Per primera vegada en anys, s’albira a l’horitzó la formació d’un govern estable.

4 agost. Illa defensa davant l’executiva del PSC el nou pacte de finançament que «no va contra ningúç». Puigdemont es prepara per regressar i carrega contra ERC, a qui culpa la seva possible detenció. Si detenen i empresonen a Puigdemont seria segons ell: «... una detenció il·legal ... un cop d’Estat híbrid ... greu anomalia democràtica ... hi ha jutges disposats a desobeir la llei ...» Illa assegura que complirà els acords amb ERC i els Comuns. Puigdemont: «La meva detenció serà una possibilitat real dintre de pocs dies»

5 agost. Rull retarda un dia la investidura d’Illa en una setmana plena d’incerteses. Jovent Republicà decideix avui el vot de la seva única diputada. Junts manté un hermetisme total sobre el regrés de Puigdemont. Catalunya necessita política, no escarafalls.

6 agost. Llarena ja espera a Puigdemont i ordenarà que entri a la presó. Marta Rovira: «Ara és impensable governar amb Illa». Les joventuts d’ERC avalen investir a Illa. Aquesta vegada, si: Illa serà President

7 d’agost. Rull proposa investir demà a Illa. Esquerra i el Comuns acceptarien suspendre la sessió uns dies si Puigdemont es detingut. Els Mossos ultimen el dispositiu per detenir al expresident. Junts abandonarà el ple del Parlament si Puigdemont es detingut. Aragonès veu en el nou finançament el major «salt en sobirania» des de 1977.

8 agost. Catalunya encarrila el canvi polític. Puigdemont cita l’independentisme a l’Arc de Triomf per anar al Parlamenti on pot ser detingut. Puigdemont fa una crida a combatre la rebel·lió del Suprem per no aplicar-li la llei d’Amnistia. Els mossos de paisà assumiran la detenció. El PSOE confia que el canvi de cicle català aporti estabilitat a Espanya.

9 agost. Illa president. Puigdemont reapareix, és fa fonedís i acapara la premsa internacional. Junts va demanar suspendre el ple, però se li va denegar.

10 agost. Illa ultima un Executiu transversal i de perfil tècnic, El líder de Junts ja està a Waterloo. Llarena exigeix explicacions als Mossos i Interior per la fugida de Puigdemont. Javier Villamayor nou secretari del Govern. Elena acusa a Puigdemont d’«un comportament impropi». Els Mossos eludeixen tota responsabilitat i censura a Puigdemont. Què ha guanyat Puigdemont? L’exercici de Puigdemont és innocu políticament.

11 agost. Illa : «Governaré per a tots, respectant la diversitat i la pluralitat». Puigdemont reclama que s’apliqui la llei d’amnistia. Sánchez i Illa busquen una aliança estable amb ERC. Diumenge nomenament de Berni Álvarez (Reus 1971) com a Conseller d’Esports i Activitat Física.