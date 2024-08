Enfortiment comunitari per evitar que el codi postal ens limiti la vida

Creado: Actualizado:

En assabentar-me que el joveníssim i famós futbolista del Barça Lamine Yamal quan fa un gol representa amb les seves mans un 304, les tres últimes xifres del codi postal del seu barri, el barri de Rocafonda de Mataró, que mostra orgullós a tot el món -els partits del Barça es veuen a tot el planeta-, vaig pensar en tota la feina comunitària que fem des de l’Ajuntament de Reus.

És un gest que mostra l’orgull de viure a un barri i així m’agradaria que ho sentissin també infants i adolescents, i les seves famílies, dels diferents barris de Reus. És l’exemple que als barris també es pot somiar i que els somnis es poden fer realitat. I per tal que això pugui ser així, cal fer molta feina diària d’enfortiment comunitari amb la implicació de tothom que conviu al barri: comunitats i associacions de veïns i veïnes, diverses administracions públiques, institucions i entitats de tota mena, establiments, etc.

En l’actualitat, a Reus estem desenvolupant diversos projectes que tenen com a objectiu la millora de la qualitat de vida de les persones que viuen en els diferents barris de la ciutat allunyats del centre. Alguns d’aquests projectes comunitaris són els següents: «Xarxa Esports als Barris», que utilitza l’esport per a impulsar el desenvolupament personal, la socialització i la inclusió social d’infants, adolescents i joves, i per a combatre la vulnerabilitat social i promoure la integració social; «Escales», que impulsa accions socioeducatives i fa tasques de suport, assessorament i de mediació amb les administracions d’escales i les comunitats de propietaris/àries; «Pont entre cultures», que promou la cohesió i la integració del col·lectiu gitano mitjançant actuacions comunitàries, actives i participatives, amb persones de referència del mateix poble gitano; «Conviu l’estiu», activitats socioeducatives els mesos de juliol i agost per a infants en situació de vulnerabilitat; «Caseta Jove», adreçat a adolescents i joves per fomentar actituds i valors que permetin la continuïtat dels estudis i la millora de la convivència, i «Apropa’t» i «Quedem al Migjorn», que tenen com a objectiu mitigar els efectes de la solitud no volguda, en les persones grans i en les dones respectivament.

A més d’aquests projectes molt importants per al benestar de les persones que viuen en diferents zones de Reus, ara estem començant a treballar el projecte «Barris amb futur» en la zona sud de la ciutat.

Es tracta d’un projecte d’enfortiment comunitari ambiciós, que parteix de la base que la fortalesa comunitària contribueix a millorar la capacitat de prosperar de la població resident en un territori i, en conseqüència, aquesta millora de les condicions de vida de la població facilita que s’hi mantingui la residència. L’objectiu és fer una intervenció integral que, un cop finalitzada, sigui sostinguda en el temps.

Tot plegat, ara s’ha de concretar en el projecte d’intervenció sociourbana, que ha de permetre enfortir els aspectes següents: desenvolupar habilitats i capacitats per la participació; potenciar la vinculació i la implicació activa de la persona en el seu entorn; promoure relacions de cooperació i suport mutu en acompanyaments col·lectius; co-construir territoris més inclusius i sensibles a la diversitat; potenciar la capacitat de resiliència i suport mutu de les comunitats, i promoure l’empoderament de les persones.

D’acord amb aquestes premisses, els principals objectius de la intervenció que es farà al barri Fortuny són els següents: proveir de recursos i espais de confluència a les persones i entitats dels barris de la zona sud de la ciutat, amb especial èmfasi al barri Fortuny, per tal d’enfortir i articular la seva capacitat d’intervenció en l’espai públic i els elements comuns dels espais privatius, amb la finalitat de reforçar la inclusió, la cohesió social i evitar-ne la segregació sociourbana; impulsar intervencions de caràcter transversal i específiques per ampliar la diversitat de perfils de persones i col·lectius del teixit associatiu, amb especial atenció a la diversitat cultural, educativa i socioeconòmica en les diferents etapes de la vida, i millorar les condicions socioeconòmiques de les persones que viuen en la zona de la intervenció, mitjançant l’impuls d’elements de cohesió social i el reforç dels diferents àmbits que actuen en aquest territori: associatiu, comercial, urbanístic, habitatge, salut, laboral... per tal de canviar la situació de vulnerabilitat en què es troba la ciutadania, incidint en els espais de sociabilitat, condicions de vida i igualtat d’oportunitats.

En definitiva, es tracta d’enfortir l’àmbit comunitari per què que el codi postal en lloc de limitar-nos la vida, com passa en les ciutats mancades d’una intervenció social, ens empoderi.