Gratuïtat de la C-32, queda feina pendent

La Generalitat de Catalunya va anunciar que l’autopista C32 seria gratuïta en el seu tram entre Sitges i el Vendrell. Un anunci amb un gran titular, però cal llegir la lletra petita, com sempre. L’autopista C32 serà gratuïta de dilluns a divendres si vas i vens en 24h per la mateixa entrada i mateixa sortida. No serà gratuïta sempre i de manera universal com ho són altres autopistes, encara queden molts aspectes per millorar.

És un salt endavant en les reclamacions del territori, però no és un salt definitiu en la millora de la mobilitat del Penedès Marítim. La Generalitat de Catalunya ha de ser conscient que en aquest territori del Penedès Marítim la gent viu i es mou també els dissabtes i els diumenges, també necessitem la mobilitat segura, ràpida i gratuïta durant el cap de setmana.

També cal que la Generalitat de Catalunya pensi que aquesta autopista C32 no pot continuar ser unidireccional cap a Barcelona, sinó que és una infraestructura que també ens dona l’oportunitat per anar a Tarragona i el sud de Catalunya. Per fer això cal que els viatges direcció a Tarragona també es bonifiquin, cosa que ara no succeeix.

També cal que la Generalitat de Catalunya tingui a punt uns projectes per tal que tant a les sortides de Segur de Calafell i de Sant Salvador, és puguin realitzar les obres per tal de poder anar cap a Tarragona i poder sortir si vens de Tarragona, actualment només és pot fer us d’aquesta autopista si vas o vens de Barcelona.

No podem tenir una infraestructura a mitges, cal que la C32 doni un servei al 100% pensant no en anar només a Barcelona, sinó que tingui un servei en clau mobilitat global del Penedès Marítim. És per això que encara queda molta feina pendent a fer a la C32, i esperem que aviat es puguin donar solucions a les problemàtiques de mobilitat del nostre territori.

El Penedès Marítim continua sent la zona de Catalunya que més creix en habitants i en conseqüència en vehicles, i necessitem una autopista que doni solucions globals a la nostra mobilitat, no només solucions parcials.

Des del territori seguirem lluitant fins a aconseguir els nostres objectius.