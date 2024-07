Defensant la racionalitat i sentit comú d’Altafulla: Una resposta a l’Alcalde de Tarragona

Creado: Actualizado:

Escric i expresso opinions i aporto serenament dades. No parlo de sentiments. Ho faig amb informació certa, veraç, amb l’objectiu que els ciutadans, independentment d’on visquin puguin entendre que les administracions estem per intentar aportar també racionalitat i arguments per millorar els serveis i els recursos públics.

La proposta d’alteració del terme municipal d’Altafulla, aprovada pel nostre ple el 22 de febrer de 2024, ha estat objecte de debat i controvèrsia. Em veig obligat a respondre les declaracions de l’Alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, qui ha manifestat que «el procediment és molt clar, les segregacions parcials només poden ser de caràcter voluntari.

I en aquest cas, com que l’Ajuntament de Tarragona no hi està d’acord, no es pot tirar endavant». Aquesta afirmació és -per ser suaus- incorrecta, tal com demostra encara no fa 15 dies la publicació del Decret 119/2024 del Govern, publicat al DOGC el 2 de juliol de 2024, que aprova l’alteració dels termes municipals de Susqueda i Osor malgrat l’oposició de l’ajuntament d’Osor.

La nostra proposta es basa en criteris jurídics, tècnics i històrics sòlids. La Plana del Vinyet, històricament part de l’antic municipi de Tamarit, té vincles funcionals clars amb Altafulla. La mateixa estació de tren d’Altafulla, encara en terme de Tarragona, n’és una demostració bastant evident.

Aquesta àrea ha estat “gestionada” de manera efectiva pel nostre ajuntament, aprofitant la proximitat geogràfica i la continuïtat de la trama urbana. La nova delimitació proposada és més coherent amb la realitat territorial actual i millorarà significativament la prestació de serveis públics.

Perquè la ciutadania tingui informació correcta, només durant l’any 2023, la Comissió Jurídica Assessora (CJA) ha emès fins a cinc dictàmens sobre procediments d’alteració de termes municipals, i sis més també relacionats en delimitacions territorials. Onze expedients durant l’any passat.

Això demostra que aquests procediments són habituals i que la Generalitat pot aprovar alteracions malgrat el desacord entre els ajuntaments implicats, sempre que es compleixin els requisits legals i es justifiqui adequadament la modificació proposada. En el segle XXI s’han de poder reconsiderar situacions administratives per molt antigues o ancestrals que siguin, si d’aquesta forma hi aportem racionalització.

Altafulla ha exercit consistentment potestats administratives en aquesta zona, incloent serveis de sanejament, manteniment de la via pública, i abastament d’aigua potable. Aquesta realitat és innegable i essencial per garantir la qualitat de vida dels nostres ciutadans. La doble tramitació administrativa actual és una font d’ineficiències i conflictes que perjudica tant els residents com les administracions implicades. Simplificar aquests processos mitjançant una nova delimitació és una solució lògica i necessària.

La nostra proposta d’alteració no només busca una distribució més justa, sinó també garantir que els serveis públics es presten de manera més eficient. Aquests canvis es traduiran en una millor qualitat de vida per als residents de la Plana del Vinyet i una gestió més racional per part dels ajuntaments. Com a coalcalde, és la meva responsabilitat posar els instruments necessaris per gestionar racionalment els recursos i fer la vida dels ciutadans més fàcil, no més complicada. Això és el què va considerar el plenari municipal d’Altafulla al febrer de forma majoritària.

En lloc de rebutjar la nostra proposta, convido l’Ajuntament de Tarragona a reconsiderar la seva postura i a treballar conjuntament per trobar una solució que beneficiï tots els ciutadans implicats. Voler que el riu Gaià sigui el límit no és cap deliri de ningú, prova d’això és que la immensa majoria de veïns i veïnes afectades han donat suport a la proposta altafullenca.