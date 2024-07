Creado: Actualizado:

Tot apunta al fet que el nostre territori s’enfronta a un repte majúscul, estar més de 5 mesos desconnectats del tren ordinari cap a Barcelona.

Un repte del qual es tenia constància fa mesos, diria anys, i pel que no tenim gaires propostes d’alternativa per part dels gestors i responsables del servei, sigui ADIF, RENFE o la Generalitat amb el servei de Regionals.

El servei de bus llançadora entre Tarragona i Sant Vicenç no només servirà per llençar els diners sinó quelcom de més apreciat, llençar el temps de les nostres vides. Per a més inri, podem constatar si observem mapes i horaris de trens del segle XIX, que el Camp de Tarragona tenia una més i millor connexió amb Barcelona via tren. Des de la línia de la costa, la Reus-Roda, a la línia de Picamoixons-Valls-Vilanova.

Som al segle XXI i la cosa no és que hagi millorat, al contrari, estem més limitats que mai com ens demostra la situació actual amb les obres del tunel de Roda. Recuperar la Reus-Roda per persones i no només per mercaderies és una obligació estratègica envers la qualitat de vida de la nostra ciutadania.

Per altra banda, tenim una xarxa Alta Velocitat que no se li treu el rendiment que pertoca, l’estació del Camp de Tarragona segurament és una de les més descontextualitzades, territorialment parlant, de tota la xarxa nacional de l’Alta Velocitat. I és aquí on cal posar el focus. La solució per mantenir connectat el Camp de Tarragona amb Barcelona aquests 5 mesos que es preveu que ha de durar l’obra passar per dues actuacions sobre el traçat d’Alta Velocitat.

Per un cantó, establir un servei regular amb els trens que fins ara sortien de Reus i Tarragona cap a Barcelona, però sortint des de l’Hospitalet de l’Infant, via Cambrils i Camp de Tarragona, fent servir la línia que fa servir els serveis comercials cap a Tortosa i València, és a dir el Corredor Mediterrani. Per altra banda, augmentar les places Avant i als serveis AVE del corredor Lleida-Camp de Tarragona-Barcelona.

Amb aquestes dues actuacions podríem crear una xarxa de tres estacions del Camp de Tarragona; l’Hospitalet de l’Infant, Cambrils i la pròpia del Camp de Tarragona, amb serveis ràpids cap a Barcelona, mentre durin les obres. Trens i conductors hi ha, cal que els responsables del servei, ADIF, RENFE i Generalitat facin una proposta coordinada, i abandonin la idea del Bus llançadora com a única proposta per la nostra ciutadania durant els 5 mesos vinents.

Des del territori, la Diputació, els Consells Comarcals i Ajuntaments hauríem de fer pressió per tenir una bona proposta sobre de la taula. La utilitat de la política es veu en moments com aquest. No podem fallar a la nostra ciutadania, i posar-nos de perfil. Fer pressió a ADIF, RENFE i la Generalitat per garantir el servei és un deure moral cap a la gent del Camp de Tarragona.