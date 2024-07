Les mentides no són bones companyes de viatge per al govern del PSC

Creado: Actualizado:

Les associacions i les federacions de veïns són una peça essencial de l’engranatge dels barris i per tant, de la ciutat. Aquestes entitats són clau per al creixement i la millora de les zones de Tarragona a les quals representen i sense dubte, són un nexe de la relació entre la ciutadania i l’Ajuntament.

Amb el diàleg com a principal argument per a fomentar la bona entesa entre ambdues parts, les entitats veïnals són les encarregades de defensar els interessos de la ciutadania i també d’organitzar les festes que es repeteixen cada any. Com és tradició, des de l’Ajuntament s’atorguen unes subvencions que permeten que aquestes festes es puguin fer per al gaudi de tota la gent que hi participa. Enguany, però, les festes d’alguns barris han estat en perill a causa de la mala gestió i de previsió que s’ha fet des de la conselleria que encapçala la consellera Sonia Orts.

Les subvencions que reben cada any han arribat tard i malament. Van arribar prou tard fins al punt que alguna entitat ja es plantejava el fet d’anul·lar les festes perquè no podien fer front a les despeses. Altres, tiraven de les aportacions dels veïns i també de la negociació amb algunes empreses que els permetien retardar el pagament dels serveis o del material contractat. Ara bé, de la subvenció, no en depenen només les festes, també altres activitats i fer front a despeses com la llum, etc...

I malament perquè les coses no s’han fet gens bé. La pressió d’ERC al govern municipal a través d’una roda de premsa el passat dimarts va dinamitar la posició del govern socialista i va provocar que les subvencions es paguessin abans del que tenien previst (obligats per la mala planificació).

La consellera Orts i inclús l’alcalde Rubén Viñuales van informar a algunes entitats veïnals que cobrarien més enllà del dia 20 de juliol i asseguraven que abans era impossible. Ja vam veure que d’impossible no en tenia res, sinó que tot plegat anava de voluntat política i de capacitat de gestió. Aquell mateix dimarts, la consellera es va afanyar a avisar via WhatsApp a moltes entitats que cobrarien aquell mateix dia i en algun cas a l’endemà.

Si tenia tanta pressa en pagar les subvencions, per què no ho va fer abans que ERC ho fes públic? Ens fa molta gràcia que ens acusi de mentir per espolsar-se la responsabilitat de sobre, però els fets deixen molt clar que les seves mentides tenen les potes molt curtes. L’excusa que es va inventar en aquest cas era que no es pagaven per «uns problemes informàtics» del sistema i el més greu és que es pensa que enganya a l’oposició, però el que realment està fent és amagar informació i mentir a la ciutadania directament.

A tothom li ha quedat clar que no era un problema tècnic ni informàtic, el problema era seu i de l’alcalde, era polític. Tot plegat el que fa és deixar en evidència la manca de transparència cap a les entitats i el menyspreu que reben per part del nou govern. Quina manera més amarga d’enrarir i d’embrutar la relació entre l’Ajuntament i les entitats veïnals. El consistori ha de ser el seu còmplice, mai ha de ser un cacic i sembla que aquesta diferència no la tenen gaire clara, encara.

Les persones que estan implicades en les entitats veïnals ho fan de forma desinteressada, només amb la voluntat i l’esperit de millorar el barri, la qualitat de vida dels seus veïns. Ni elles ni cap veí o veïna es mereixen tenir aquest tracte. El govern del PSC ha fet un pas enrere en proximitat i per això és important que faci un exercici de transparència, que l’alcalde Viñuales es prengui seriosament la relació que té l’Ajuntament amb les entitats veïnals i que canviï el que calgui perquè no volem una Tarragona que giri l’esquena a les entitats veïnals i encara menys que no les escolti ni les atengui.