La salut en joc a la residència ICASS

Els darrers mesos, hem viscut una situació que no es pot descriure de cap altra manera que no sigui una injustícia flagrant. La residència pública ICASS de Reus, un pilar fonamental per a moltes famílies, ha estat amenaçada amb el tancament des del mes de novembre de 2023.

Els residents i els seus familiars han hagut d’organitzar-se i resistir fermament durant molts mesos per evitar-ho. Malgrat que, tot i que finalment s’ha arribat a un acord, hem vist com el Departament de Drets Socials de la Generalitat ha menystingut la salut i la dignitat dels afectats durant tot aquest procés.

Durant les negociacions d’aquestes últimes setmanes, ha quedat clar que el Departament no ha estat a l’altura de les seves responsabilitats. Mentre que ambdues administracions, el govern de Reus i la Generalitat de Catalunya, asseguraven públicament que mantenien un contacte constant i transparent amb els afectats, la realitat viscuda pels residents i els seus familiars ha estat molt diferent.

En realitat, les afectades denuncien haver patit abandonament i desinformació generalitzats, i no ens cansarem de dir-ho. És inacceptable que una institució pública que ha de protegir els drets socials dels ciutadans més vulnerables, la nostra gent gran, jugui amb la seva salut mental i física, deixant-los sense els serveis mèdics necessaris. Recordem que en les darreres setmanes no existia atenció d’infermeria en el torn de tarda ni de nit, ni tampoc servei mèdic ni psicològic.

Les persones grans residents, moltes d’elles amb condicions de salut delicades, no haurien d’estar exposades a aquesta desatenció i estrès injustificables. El seu benestar hauria de ser la prioritat número u en tot moment per l’administració pública, però, desgraciadament, no ha estat així.

Encara que s’ha assolit un acord que, en teoria, protegeix la continuïtat de la residència ICASS amb un document signat, no podem oblidar els mesos de patiment que han viscut els residents i les seves famílies. Fem valdre la valentia i la lluita de totes i cada una de les famílies que s’han sentit coaccionades i empreses al trasllat involuntari.

Especialment a destacar les vuit residents i famílies d’irreductibles que han lluitat fins a darrera hora. Però, a diferència del Departament, les famílies han prioritzat la seguretat mèdica de les residents que no s’estava garantint, i han pactat quan s’ha posat sobre la taula un document de compromís per conservar, en el futur, les 120 places 100% públiques a la nostra ciutat.

La CUP de Reus continuarem acompanyant, com hem fet des d’un inici, en totes les lluites ciutadanes que reivindiquen drets fonamentals, i també, vigilant i denunciant qualsevol acte que pugui posar en perill la seguretat i la salut dels nostres ciutadans més vulnerables, fent costat a la Plataforma per una Reobertura 100% Pública de l’ICASS de Reus.