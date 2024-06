No podran matar mai les idees, Aurora

Creado: Actualizado:

Va entrar al bar rient i en evident estat d’embriaguesa, fent gestos obscens va treure de la butxaca uns sostenidors tacats de sang. “Mireu, son els sostenidors de l’Aurora”. El sàdic que va perpetrar el crim formava part dels esquadrons de la mort feixistes que van matar més de 2.000 persones a Mallorca durant la guerra civil. La víctima de la seva brutalitat era una noia de 24 anys, Aurora Picornell Femenías.

Aurora Picornell era dona, era d’esquerres, era feminista, era humanista, defensava als treballadors i ensenyava les dones a lluitar pels seus drets. És a dir, ho tenia tot per ser odiada pels franquistes i els seus còmplices. Entre els seus “crims” estava haver organitzat la primera manifestació feminista a Mallorca el dia de la dona el 1934 i haver organitzat també un sindicat de treballadores costureres en defensa dels seus drets laborals. Detinguda el mateix dia del cop d’Estat va ser brutalment torturada, violada i assassinada per aquells bàrbars que deien defensar “la civilización cristiana occidental”.

Aquests són els fets objectius. Tenint en compte el que acabo de relatar qualsevol demòcrata -no qualsevol persona d’esquerres sinó qualsevol demòcrata-, veneraria el seu nom, respectaria la seva memòria, es proposaria seguir el seu exemple i condemnaria als botxins feixistes. És evident, no? Doncs bé, aquesta setmana el president del Parlament popular, de Vox però elegit també amb els vots del PP, s’ha permès la indecència d’estripar i trencar una imatge d’Aurora Picornell al ple del Parlament. Sembla increïble, sí, però us convido a què veieu el vídeo on es mostren els fets al Parlament balear. Mentre l’home aquest es dedica a trencar la fotografia de l’Aurora els diputats de Vox riuen (riuen?), mentre els del PP fan gestos dirigits a les diputades d’esquerres.

Una dona valenta, que ensenyava a les amigues de la seva mare a llegir i escriure, una activista feminista que els anys 30 del segle passat ja deia que les dones no havien d’estar sotmeses i supeditades als homes, una noia embarassada que en el moment del seu assassinat -de forma instintiva- va posar les mans creuades sobre el ventre per protegir el seu nadó és brutalment immolada... i el president del Parlament de Vox destrossa la seva fotografia i els seus còmplices del PP miren cap a un altre cantó, com si no hagués passat res. I seran capaços tots aquests senyors de la dreta-extrema dreta d’aparèixer amb la cara compungida en les concentracions institucionals del dia internacional de lluita contra la violència masclista?

Parlem clar ja d’una vegada. Estem patint un auge dels moviments ultres d’extrema dreta mentre la dreta tradicional se suma als seus postulats. I si algú té algun dubte que escolti les declaracions del senyor Milei quan recentment va venir a Madrid a agitar la seva campanya d’odi contra el socialisme democràtic. Allà es van dir coses que si no estiguessin gravades semblaria impossible que algú amb un mínim de sentit comú les hagués dit l’any 2024. Un exemple entre mil: “si de veritat hi hagués gent que no arriba a final de mes... ja estarien morts” (rialles). Rialles?

En el moment d’afrontar el seu afusellament l’Aurora va etzibar als seus botxins feixistes: “podeu matar dones i nens però, i les idees?... amb quines bales matareu les idees?” Avui després de l’indecent acte del senyor de Vox i de la complicitat del PP -un partit que, de paraula, afirma defensar la dignitat humana i els valors de la democràcia cristiana- aquestes paraules tenen més vigència democràtica que mai. No podran matar les idees, Aurora. No podran perquè, entre d’altres coses, no oblidarem mai el teu compromís, la teva dignitat i el teu coratge. Recordeu, sobretot les companyes més joves, el que acabeu de llegir. No ho oblideu mai i inspireu-vos en l’exemple d’una companya valenta: Aurora Picornell Femenías.