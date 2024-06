La importància de les infraestructures

Creado: Actualizado:

Sotmesos com estem a un bombardeig permanent d’inputs informatius, ha passat força desapercebuda una notícia que és realment molt important per al conjunt de les comarques tarragonines: em refereixo a la recent inversió de 8,7 milions € que ha destinat AENA per dur a terme obres de remodelació i millora de la plataforma de l’aeroport de Reus. Una inversió a la que cal afegir també a l’ampliació de la zona d’accés als controls de seguretat del mateix aeroport. Inversions que se sumen a les realitzades en els darrers anys i que han permès que el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) li atorgués el 2023 el premi al millor aeroport en categoria de menys de 2 milions de passatgers.

No és una excepció, al contrari és la norma. De fet, aquests darrers anys s’han augmentat de forma notable tant les inversions a l’aeroport de Reus com les inversions al Port de Tarragona. Unes inversions que des de que Pedro Sánchez és president del Govern s’han incrementat sensiblement.

Per què ho fem? És obvi que per millorar la mobilitat dels ciutadans de les comarques tarragonines, però també per atreure el turisme d’alta qualitat. En aquest sentit, tan sols cal recordar l’inici recent de les obres de construcció de la nova terminal de creuers del Port (amb 5,5 milions € d’inversió), un projecte innovador i sostenible.

De vegades alguns partits parlen del turisme des de la pura irresponsabilitat, alguns fins i tot demanen la seva eradicació. Per tant, deixeu-me recordar dues realitats objectives. Primera, el turisme genera un 25% del PIB de la província de Tarragona, o el que és el mateix, el 25% de la riquesa i de la generació d’activitat econòmica. En termes de llocs de treball aquest percentatge encara és superior, un de cada tres treballadors tarragonins treballa, directe o indirectament, vinculat al sector turístic.

Atiar eslògans del tipus ‘Acabem amb el turisme!’, com a vegades escoltem, no resulta especialment assenyat en termes de treball i de famílies que s’han de guanyar la vida a la vida real precisament. El que no vol dir tampoc que aquest turisme no s’hagi de regular i fer-ho compatible amb el gaudi i el dia a dia de la població dels nostres pobles i ciutats. Ambdues coses són perfectament compatibles. Un turisme que respongui als nous cànons del present i del futur: descentralitzat, desconcentrat...

Segona, l’oferta que tenim a les nostres comarques és imbatible i inigualable. Propostes en tots els sentits, tant a nivell patrimonial, com cultural, arquitectònic, natural, gastronòmic, enològic, la bellesa de les nostres platges... I ho és a la línia litoral -evident- però també a les comarques i poblacions de l’interior, on encara ens queda un llarg camí per recórrer.

Tenint en compte aquestes dues realitats, el Govern socialista del president Sánchez seguirà invertint tant al nostre port com al nostre aeroport. Vàrem dir durant la campanya que tornaríem a posar la demarcació de Tarragona al mapa de les inversions del Govern d’Espanya i així ho estem fent. Amb fets reals, no amb paraules que s’emporta el vent. Ens mantindrem en aquesta direcció de comú acord amb els ajuntaments i el sector turístic de les nostres comarques.

Sí, perquè aquest turisme de qualitat del que parlava necessita d’aquesta oferta inigualable, d’un sector com el que tenim a la nostra província d’una gran vàlua professional, però també d’unes infraestructures idònies i dimensionades a l’arribada d’aquests visitants que, repeteixo, generaren el 25% del nostre PIB.

En definitiva, cal treballar per tenir la triada de l’èxit: unes infraestructures adequades, un sector potent que generi riquesa i llocs de treball i una perfecta convivència entre turisme de qualitat i vida ciutadana. Fem-ho possible!