Un de cada 6 majors pateix algun tipus de maltractament i sols denuncia un de cada 24 casos, segons Social.cat. L’any 2021 van ser ateses 1.186 persones majors de 65 anys víctimes de violència a la llar, segons Mossos d’esquadra. El 1er trimestre del 2022 el nombre de víctimes ha augmentat un 18% respecte al 2021, segons Mossos d’Esquadra. El 15 % de les persones majors de 65 anys pateix maltractament, segons l’OMS (Organització Mundial de Salut). El maltractament de persones grans està feminitzat, més del 75 % dels casos són dones, segons EAVA (Equip Atenció a la Vellesa de l’Anoia ).

El maltractament no tan sols inclou violència física, sinó diferents formes de violència com la psicològica, farmacològica, sexual, abús econòmic, bretxa digital, edatisme, infatilisme, negligència, vulneració dels drets, entre altres. I cal recordar que la majoria dels maltractaments es localitzen en l’àmbit familiar, domèstic i social.

Treballem conjuntament per donar resposta per abordar aquest problema social i de salut. Sensibilitzar l’entorn i formar a professionals per detectar situacions de risc i facilitar l’atenció a les persones grans que pateixen maltractament, treballar per crear una consciència sobre el maltractament, una realitat oculta que es preveu que augmenti ja que la població envelleix i cada vegada hi haurà més persones dependents, un factor de risc.

Exigim responsabilitat en política, administració pública, entitats, empreses privades i societat; creació de protocols fets a mida i adaptats al territori, evitar la burocràcia, trobar recursos i que aquestos siguin reals i àgils per donar protecció a les víctimes.

«El maltractament de les persones grans es produeix quan una persona o institució, per acció, omissió o tracte negligent causa d’any o angoixa a una persona gran». No girem l’esquena al maltractament envers les persones grans i sumem esforços per crear una vida digne. –Dia Mundial de la presa de consciència sobre l’abús i el Maltractament envers la Gent gran.