Tàrraco, més viva que mai

Diumenge 26 de maig vam tancar la XXVIa edició del Tàrraco Viva, el festival de recreació històrica de Tarragona. Una edició que ha estat de rècord en tots els sentis, en els dies que ha durat el festival hem aconseguit atraure més de 25.000 persones, en més de 350 activitats i 41 indrets diferents repartits per tota la ciutat, i en molts municipis del nostre entorn que han participat a l’Ager, que a més aquest any s’ha ampliat.

Això ha estat possible gràcies a un pressupost municipal que aquest govern ha augmentat de forma molt considerable, l’any 2023 es van dedicar 192.000€, mentre que aquest 2024 el pressupost ha sigut de 282.000€, un increment molt important fruit de l’aposta per la cultura, el turisme i la història al voltant de Tàrraco Viva. Aquesta edició del 2024, doncs, ha estat la millor dels darrers anys.

Tàrraco Viva ha demostrat que pot ser un referent, no només a nivell català o espanyol, sinó més enllà. Atraure visitants de molts indrets demostra que Tàrraco Viva està en un dels seus millors moments des que es va crear. Passejar pel Port el primer cap de setmana, o per la Part Alta i el Camp de Mart durant el segon, i veure els comerços plens de visitants, dona bona mostra de que la feina s’està fent millor que mai.

L’activitat econòmica que es genera a l’entorn d’un festival per a la resta de la ciutat és incalculable, i en això Tàrraco Viva és un dels millors exponents que té Tarragona. Per això vam decidir apostar de forma decidida pel festival, com no ho havia fet cap altre govern en els darrers anys.

Davant d’aquelles persones que creuen que no tenim un gran festival, que no creu en la pròpia ciutat i en les seves possibilitats, i que fan de la queixa la seva forma de vida, aquesta edició del Tàrraco Viva ha demostrat que des de Tarragona podem ser referents i demostrar que la nostra ciutat pot liderar sense complexos el món clàssic català i espanyol, i que el producte tarragoní atrau visitants de fora i de dins de Catalunya.

Xerrades que es van desbordar, recreacions que van esgotar les entrades i actes plens allà on anaves, demostren que la feina s’ha fet molt bé, per part d’un equip de professionals a qui vull agrair la seva feina, abans i durant els dies d’activitats, i també als grups de recreació històrica, sense els quals no existiria Tàrraco Viva.

Però no ens donem per satisfets, hem marcat un camí aquest any 2024, de que el festival pot arribar a molta gent, que et pots divertir sense perdre el rigor històric, que Tarragona atrau turisme i visitants d’alt valor afegit, i que la cultura i la història interessen al públic tarragoní. Però al 2025 en volem més!

L’any que ve se celebraran 25 anys des que Tarragona va ser declarada com a Patrimoni Mundial per la UNESCO, una fita en la que Tàrraco Viva va ser més que necessari, i per això tindrà un paper fonamental en aquesta gran celebració. Us esperem al 2025!