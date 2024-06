Ja has fet la ‘ITE’?

Creado: Actualizado:

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) és una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció, indicant i qualificant les deficiències aparents, constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns de l’edifici. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

S’elabora d’acord amb el model normalitzat i el format aprovat per l’Agència d’Habitatge de Catalunya. La raó de ser de la ITE és que qualsevol construcció pot patir desperfectes que comprometin el seu ús en les mateixes condicions que oferia la finca des d’un inici.

La regulació bàsica de la ITE, la trobem en el text refós de la ‘Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana’ de 2015. Tots els edificis situats en territori espanyol han de passar la ITE quan compleixin els 45 anys d’antiguitat. Una vegada estigui realitzada aquesta primera inspecció, deurà tornar a fer-se cada 10 anys. Recordo que les revisions ITV són cada dos anys o cada any, segons la matrícula del vehicle.

En una ITE, què revisem els tècnics? L’informe d’avaluació deurà identificar el ben immoble, amb la seva referència cadastral, i comptar amb el següent contingut mínim i detallat:

1. Estat de conservació de l’edifici (estructura, elements constructius com baranes o cornises, estanquitat de cobertes, estat de sanejament, fontaneria i electricitat ...).

2. L’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat universal i no discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i utilització de l’edifici.

3. La certificació de l’eficiència energètica de l’edifici.

No disposar de la ITE pot significar el pagament de multes i sancions. Els imports poden ser 1.000, 2.000 i 3.000 euros. No realitzar la ITE pot suposar importants riscos tant per als usuaris de l’edifici com per als vianants, amb les consegüents responsabilitats legals en cas que es produeixen danys.

Una ITE desfavorable, amb deficiències greus o molt greus, desembocarà en un informe que assenyalarà quin son las deficiències existents, així com les reformes que deuen abraonar-se per garantir la seguretat de l’edifici. Són els propietaris els encarregats de fer front a les reformes necessàries, ja que es tracta d’un deure del propietari garantir la bona conservació d’un immoble quant a «seguretat, salubritat, adornament públic i decòrum».

En tota la demarcació de Tarragona, dels 120.000 edificis que haurien d’haver fet la ITE, només 24.000 ho han fet, el 20%. Perquè no es fan les ITE?, hi ha dues raons:

1. Els administradors de finques haurien d’informar els seus administrats de l’antiguitat de les finques i preveure les derrames corresponents.

2. Falten inspeccions i no es sanciona.

Un 93% dels edificis que han fet la ITE presenten deficiències, principalment a les façanes i cobertes, també a l’estructura i les instal·lacions elèctriques, que són els aspectes que es tenen més en compte. Les comunitats dels edificis de Tarragona són els que més han complert amb aquesta obligatorietat, ja que un 65% dels edificis han passat la inspecció. A l’altre extrem hi ha municipis com Valls, on només un de cada deu immobles compleixen, o Torredembarra on només un 5% dels immobles requerits han estat inspeccionats.