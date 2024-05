El PSC rampinya més d’1 MEUR del gimnàs d’SPiSP

Creado: Actualizado:

El futur nou gimnàs de Sant Pere i Sant Pau es queda sense partida pressupostària per improvisació i per una mala previsió del govern municipal. Sí, és així. El nou equipament es queda sense diners perquè els 1,2 milions que hi havia reservats per anar tirant-lo endavant es destinaran a pagar expropiacions a la zona de Ponent.

Durant l’aplicació de l’operació rasclet, des d’ERC ja vam avisar al PSC que no estaven tenint en compte que s’haurien de pagar aquestes operacions i ara ens les trobem de cara i toca córrer. No hi ha rumb i això afecta als de sempre. Hem vist com la política del Panem et circenses (pa i circ) té les potes curtes i que tard o d’hora s’acaben veient les vergonyes.

El gimnàs haurà d’esperar. Quina decepció, una més. El projecte de l’equipament del barri cooperativista -que ja està actualitzat- s’aparca i la inversió se supedita a la venda de patrimoni. Això ens fa mirar enrere, ens transporta als temps de l’alcalde Ballesteros, quan s’anunciaven inversions milionàries a bombo y platillo però pràcticament tot quedava encallat precisament per això. Lamentablement, fins al 2025 no veurem ni una sola màquina fent-hi res, sent molt positius.

La setmana passada, el govern municipal –amb el suport de Junts, de comuns i dels consellers no adscrits– va tirar endavant un nou modificatiu de crèdit que permetia fer aquest canvi. Nosaltres vam votar que no, és clar, perquè s’està practicant una política recaptatòria molt dura, innecessària com s’ha demostrat amb la quantitat de diners que tenen al tauler de joc i que castiga a la ciutadania sense miraments. Un cop més, denunciem que la pujada d’impostos, no era necessària perquè tal com vam avançar, han pogut incorporar una part del romanent quan deien que era impossible.

Per altra banda, des d’ERC vam reclamar que els 1,4 MEUR provinents dels romanents dels Patronats de Turisme i Esports i de l’Institut Municipal de Serveis Socials es destinessin a comprar habitatge per a ús social, impulsar el projecte Porta Tàrraco i al nou gimnàs municipal de Sant Pere i Sant Pau. El govern no només no ho ha tingut en compte, sinó que ha tornat a passar el rasclet per rampinyar els diners de l’equipament esportiu d’SPiSP.

Hem de recordar, però, que no estem parlant només del gimnàs, sinó que també ens referim als vestidors que han de donar servei a la gent que ja fa ús de la piscina i dels clubs que utilitzen el poliesportiu com el vòlei Sant Pere i Sant Pau o el bàsquet.

Per sort per aquest barri, d’aquí a relativament poc temps els veïns i les veïnes podran gaudir d’unes pistes multiesportives molt esperades que estan en fase de construcció. Aquest projecte es va impulsar i deixar tancar durant el mandat passat. Sí, em faré pesada, això és #LlegatRepublicà. És ben cert que ara mateix el PSC encara està recollint les obres i els projectes que vam deixar encaminats, com els molts que vindran dels Next Generation.

A diferència del 2019 quan vam entrar a govern, els socialistes s’han trobat el calaix ple de projectes i molts altres que ja estaven en marxa. Nosaltres no ens vam trobar ni el calaix, no hi havia res de res... pols i buidor. Esperem que aquest mandat no es converteixi en una travessia pel desert i sense ningú al timó.