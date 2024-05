Volen esborrar la literatura catalana del Batxillerat, volen esborrar les humanitats del món

Creado: Actualizado:

Semblava una broma de mal gust, semblava una mentida, un ‘fake’ d’algun dels qui a les xarxes ataquen dia sí i dia també els d’ERC facin el que facin. Hi havia qui havia dit que no en feia ni cas perquè la cosa era tan impossible que no podia ser, però la realitat sempre acaba superant la ficció i ahir, 21 de maig de 2024, el Departament d’Educació, en mans d’ERC, ens ha deixat clar que no només ha aconseguit els pitjors resultats en lectura i comprensió lectora dels darrers 40 anys sinó que la seva «feina destructora» no s’ha acabat aquí.

Ara, volen destrossar la literatura catalana a l’ensenyament secundari, sense subterfugis. Ara, volen esborrar la literatura del currículum. Ara, rectifico, l’han esborrada, perquè ahir es va publicar com seran les proves de literatura i ja no hi ha lectures obligatòries a Batxillerat.

El curs passat ja ho havien anunciat però els resultats desastrosos a les proves PISA els devien fer retrocedit o vés a saber què. De fet, en la presentació de l’Any Salvat-Papasseit a Barcelona vaig expressar el meu malestar pel fet que Salvat no fos lectura obligada a Secundària i un senyor mudat que deu cobrar molt per carregar-s’ho tot (agrairia que algú me’n digués el nom) es va enutjar i va assegurar que el curs que ve ja no hi hauria lectures obligades.

Els periodistes que hi havia a l’acte van venir a preguntar-me si allò que havia dit era real, perquè tampoc s’ho creia ningú. I ara, el Departament d’Educació ha anunciat que ja no hi haurà lectures obligatòries a Batxillerat i a les proves de Selectivitat del 2025 no hi haurà obres obligatòries en la prova general de Llengua Catalana i Literatura.

Quin cervell malèvol ha pensat que la literatura és una merda que només s’ha de reservar per als quatre alumnes que faran Literatura Catalana? Qui s’ha carregat uns quants segles d’il·lustració, no per avançar sinó per fer cap directament a la foscor més fosca del no coneixement anterior al segle XVIII? Doncs algun imbècil d’aquests que, ben mudats, aposta per fer encara més ignorants els nostres alumnes. No n’han tingut prou fent desaparèixer qualsevol rastre de saber (inclosa la literatura) de l’ESO sinó que ara van directes a carregar-se el Batxillerat. Li diuen «competencial» però ben bé li podríem dir «buit de tot», «no res».

No patiu, però, que els rics no faran aquestes ximpleries. Aquesta destrucció programada va directament destinada als pobres, als que van a l’educació pública, per desprestigiar-la encara més, per convertir-la en el que és a llocs on el neoliberalisme ha avançat fins a instàncies superiors com el Regne Unit.

I tot per acabar venent a l’alumnat màsters més cars que el foc si és que volen arribar a ser alguna cosa en la vida... És lògic en la seva lògica perversa: si han convertit l’ESO en Primària, és lògic que el Batxillerat esdevingut l’ESO, però no l’ESO de fa vint anys sinó la d’ara, on els continguts pràcticament no existeixen i l’alumnat pot arribar a quart curs sense haver llegit ni un sol llibre ni haver sentit el nom de cap (repeteixo, CAP) autor literari. Diuen que ho fan per tal que l’alumnat se senti bé, però tots sabem que serien les condicions materials de vida les que farien que se sentissin bé i aquestes continuen tant degradades com sempre i no s’arreglen fent classes «competencials».

Ni Joanot Martorell, ni Ausiàs March, ni Llull, ni Verdaguer, ni Guimerà, ni Oller, ni Maragall, ni Puig i Ferrater, ni Rusiñol, ni Salvat-Papasseit, ni Arderiu, ni Rodoreda, ni Marçal, ni Estellés ni ningú. Ningú que escrigui i que pugui ser referent de res. Que mirin el mòbil i esdevinguin incapaços d’entendre res que no siguin youtubers o tiktòkers, que acabin resumint el món entre «mola» i «no mola», entre ‘like’ i no ‘like’. I no culpo els i les joves sinó els adults que odien saber i els condemnen, precisament, a no saber, a no saber res que no sigui «útil» segons el seu criteri.

El món fragmentat no admet llibres i els que menen (ara ERC, no ho oblidem, però abans PSC i CyU) s’han convertit en els pitjors enemics de la lectura i el coneixement, en els pitjors enemics de l’humanisme en tota al seva amplitud. Ho sabem i ens cal revertir-ho, perquè estic convençut que fins i tot dins d’aquests partits hi ha gent, molta gent, que no està d’acord amb aquesta barbaritat.

Per això, és l’hora de desacatar i fer-ho públicament. No deixarem de llegir i fer llegir al Batxillerat ni a l’ESO i no deixarem de fer-hi els nostres clàssics, tants com sigui possible, al costat dels universals de tantes cultures com puguem. Perquè ens hi va la llengua la literatura, la cultura i el país, però també la classe, la humanitat, la llibertat, la igualtat i al solidaritat.

Desallotgem del poder els adoradors de Fahrenheit 451 i llegim de tot i a tota hora. I que llegir esdevingui la festa que és i que pot ser!